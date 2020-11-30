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丁怡銘應訊爆特權！分局長疑「當替身」掩護…5點澄清：絕對沒騙人

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記者陳以昇、戴若涵／台北報導

前行政院發言人丁怡銘因錯指冠軍牛肉麵使用「萊牛」作為食材，事後引咎辭職，亦遭檢舉散布假消息，29日他赴中正一分局說明，傍晚警方在分局車道口拉起紅龍管制，不久後刑事局3名警官駕駛2輛車離開現場，其中一輛車內還有一名穿著帽T戴口罩遮掩臉部的男子，令在場守候的媒體混淆。對此，警方大動作澄清，並沒有要「調虎離山」，30日上午也出面說明。

▲分局長出面澄清。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲丁怡銘前往警局說明案情再掀波，中正一分局長出面澄清。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧事件發生經過，丁怡銘因萊牛失言風波遭王鴻薇等議員告發違反食安法，29日下午2時30分左右前往中正一分局製作筆錄，傍晚5時左右，4名員警在分局車道口拉紅龍繩管制現場媒體，接著刑事局3名警官分別開2部休旅車駛出停車場，第2台車後座則坐著一名用帽T蓋住頭部、戴著口罩的男子。2部車離開現場後，現場員警隨即撤掉紅龍管制，中正一分局長陳明志事隔2小時後才說明，坐在後座的人是自己，並非丁怡銘，當時是要前往二殯參加公祭。

陳明志30日上午出面說明，針對丁享有特權乘坐刑事局專車前往分局說明，「丁怡銘從頭到尾都沒有受到特別待遇」，丁是「正正當當的自己來、自己走，也沒有保護他，所以他算是平常來這裡洽公的民眾，只是那時間點，我們大家都誤以為分局長騙人，我用我人格保證，我絕對沒有騙人」。

▲前行政院發言人丁怡銘（紅圈）享特權，搭警用車離開中正一分局 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲前行政院發言人丁怡銘（紅圈）遭質疑享特權，搭警用車離開中正一分局，事後分局長出面澄清。（圖／記者陳以昇翻攝）

至於現場的紅龍繩管制，他稱，由於青島東路人車進出相當多，路口危險，才會指示員警拉起紅龍繩管制，過往有大案件偵辦時，也有這樣的作法，若不適當的話，以後會改為員警疏導。而為何座車一離開紅龍便撤掉，陳明志則回應，是「員警當下自己判斷交通比較順暢了」，員警的錯誤也算在他的身上，有告誡基層員警了，執行狀況還會檢討。

面對媒體提問，為何當下不搖下車窗說明身分，陳明志稱，當時參加公祭時間來不及了，「我是等到4時50分才出門，到那邊都15分了，對喪家很不好意思」，澄清當時丁尚未結束流程、人還沒離開分局，他交代偵查隊問完丁便可讓人自由離去，由於當事人斟酌筆錄內容，改了不少次，「才會有陰錯陽差的事件發生」，絕對沒有調虎離山的意思。

▲▼中正一分局長陳明志疑穿帽T、戴口罩「扮替身」，搭自用車放煙霧彈讓丁怡銘脫身，事後澄清要去參加告別式 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳明志遭質疑穿帽T、戴口罩「扮替身」，他強調是趕著參加公祭才未搖下車窗解釋。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

另外，針對媒體報導車內人為丁怡銘，分局2小時後才澄清，陳明志回應，「訊息分局的回應有點慢，我們也有檢討，以後應該要迅速，而且聯絡窗口情形，如果我第一時間知道，我們絕對會有另一個因應做法，也會讓媒體得到知的權利，我們一定全力來配合」。他也否認受政治因素影響，直言「我心中沒有政治」。

丁怡銘29日則透過行政院幕僚發聲，當時是自行開著一部紅色Mini cooper到分局，並沒有穿帽T、戴口罩，是穿著正式深色格紋西裝前往問訊，結束後已經晚間6時許，門口並沒有看到媒體守候，便自行開車離開。

▲▼中正一分局長陳明志疑穿帽T、戴口罩「扮替身」，搭自用車放煙霧彈讓丁怡銘脫身，事後澄清要去參加告別式 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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