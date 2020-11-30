快訊／丁怡銘應訊疑享特權　警政署長要中正一出面說清楚

▲丁怡銘本月12日公開在行政院會的記者會上，誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛。（圖／行政院直播）

記者徐政璿／台北報導

前行政院發言人丁怡銘誣指牛肉麵業者使用含萊克多巴胺美牛當食材，事後遭店家提出證明打臉，丁怡銘一再道歉，更引咎辭職。丁怡銘29日下午由刑事局3名警官陪同到中正一分局做筆錄，結束後外界質疑警方使用調虎離山之計讓他離開。對此，警政署長陳家欽30日在立法院受訪表示，「如果你們（媒體）有這樣的疑慮，中正一分局應出來澄清、說明。」

丁怡銘本月12日公開在行政院會的記者會上，誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，事後花3.9萬下訂100份紅燒牛肉麵，更被抓包打了行政院統編；儘管他聲稱要自己付也重新下了訂單，但已引發社會眾怒，因此遭告發違反《食品安全衛生管理法》。

丁怡銘29日下午赴中正一分局應訊，警方不但讓丁的座車直接駛入警局地下停車場，連丁結束偵訊後，為了讓疑似丁車輛離去，更罕見特別派出4名警員在車道口架設紅龍柱，將騎樓走道圍起，不讓路過的民眾經過，要求民眾改道走馬路，造成人車爭道，也讓外界質疑動用特權。

就在媒體拍攝疑似丁怡銘座車離開警局後，中正一分局發出聲明表示，該座車為分局長陳明志的外出洽公的公務車輛。中正一分局分局長陳明志澄清，他當時準備到第二殯儀館參加5點多的公祭，得知車道口有媒體守著要採訪丁怡銘，擔心會影響人車安全，才會指示警員拉紅龍繩管制，並無「調虎離山」讓丁怡銘不受訪離開。

此外，丁怡銘更透過行政院幕僚表示，當時是自行開著一部紅色Mini cooper到分局，並沒有穿帽T、戴口罩，是穿著正式深色格紋西裝前往問訊，結束後已經晚間6點，門口並沒有看到媒體守候，便再自行開車離開。

丁怡銘29日在警局停留約2小時，訊問結束後，警方表示，將丁怡銘依違反《食品安全衛生管理法》第46-1條函送北檢偵辦。