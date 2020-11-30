不捨父遭丁怡銘捲入　分局長網紅女槓記者「哄Ｘ」爆真實行程

▲中正一分局長陳明志疑搭自用車放煙霧彈讓丁怡銘脫身，事後澄清要去參加告別式 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院前發言人丁怡銘29日因牛肉麵風波赴中正一分局應訊，卻被爆出享高規禮遇，當天媒體拍攝疑似丁怡銘座車離開警局，分局聲明是分局長陳明志外出洽公的公務車，且陳明志稱自己是趕著去參加公祭。不過，他的女兒卻在社群自爆，父親當天是回家吃飯，甚至大罵記者：「哄幹膩、假新聞還播到高潮。」

據悉，陳明志愛女是名網紅，非常喜歡兔子，在社群平台擁有數千名粉絲，影音平台更擁有近2萬粉。

陳明志愛女為父怒槓媒體緣起於，丁怡銘29日下午赴中正一分局應訊，警方不但讓丁的座車直接駛入警局地下停車場，連丁結束偵訊後，為了讓疑似丁車輛離去，更罕見特別派出4名警員在車道口架設紅龍柱，將騎樓走道圍起，不讓路過的民眾經過，要求民眾改道走馬路，造成人車爭道，也讓外界質疑動用特權。

就在媒體拍攝疑似丁怡銘座車離開警局後，中正一分局發出聲明表示，該座車為分局長陳明志的外出洽公的公務車輛。中正一分局分局長陳明志澄清，他當時準備到第二殯儀館參加5點多的公祭，得知車道口有媒體守著要採訪丁怡銘，擔心會影響人車安全，才會指示警員拉紅龍繩管制，並無「調虎離山」讓丁怡銘不受訪離開。

此外，丁怡銘更透過行政院幕僚表示，當時是自行開著一部紅色Mini cooper到分局，並沒有穿帽T、戴口罩，是穿著正式深色格紋西裝前往問訊，結束後已經晚間6點，門口並沒有看到媒體守候，便再自行開車離開。

面對種種質疑聲浪，陳明志女兒在社群平台大動肝火，還特別點名兩家電視台，指控記者製造假新聞，她甚至透露，丁怡銘當時早已離開分局，並寫下「我爸沒有搞神祕、沒有搞替身，只是要回家她媽跟我吃飯而已，多想要抹黑我爸？哄幹膩？」，痛批「智障記者，假新聞還播到高潮。」

▼陳明志女兒護父大罵記者。（圖／翻攝自陳明志女兒IG）



此外，據《CTWANT》報導，陳明志愛女的舉動已引許多記者不滿，要求給個說明，結果陳明志似乎抗拒不了壓力，索性直接退出中正一與媒體的聯絡群組。