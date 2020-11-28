人妻健身房內被「囂張襲胸」　色狼教練喊冤：妳也可以摸我啊～

▲漂亮人妻在健身房被襲胸。（圖／翻攝自第一現場）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳一名漂亮人妻近日在健身房鍛鍊時，被男教練以放鬆胸肌為由囂張襲胸。她立馬作出反應，怒斥色狼並報案。但沒想到，男教練竟然當場扯開自己的上衣，抓起她的手便說，「妳也可以摸我的胸啊！」

據《第一現場》報導，因為男教練的行為已經完全觸碰了何姓女生的底線，她徹底惱怒，呵斥對方離自己遠一些。

之後，她自行走出了健身房，去樓梯間等待員警。警員到來之後，何女才感覺自身是安全的，跟著警員找到了涉事教練。但對方竟然喊冤，他沒有想到何女反應竟然如此激烈，畢竟兩個人還是有著較深厚的友情。

▲健身房負責人承認錯誤。（圖／翻攝自第一現場）

為了能夠為自己討回公道，她在網上分享了個人遭遇，並指自己的健身卡中仍有餘額，希望涉事健身房可以退錢，並要求健身房作出公開道歉。之後。健身房負責人主動聯繫，但對公開道歉、退還餘額的要求卻不願意受理，「這是妳與教練的私人恩怨，道歉也只能以教練的個人名義。」

何女表示，事件影響了自己的生活及精神狀態，對於健身房撇清關係的做法感到憤怒。此事經過媒體報導後，健身房負責人終於現身承認確實有錯，會退錢給何女，也會公開道歉。

最終，涉事教練被拘留10日。

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