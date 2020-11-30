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「故宮改制專業考量」　李永得：全球前10大博物館多隸屬文化部

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▲▼立法院教育文化委員會 文化部長李永得 故宮院長吳密察。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長李永得提到，全世界前10大的博物館，其實都是由文化部來統籌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院目前隸屬行政院，不過近來討論可能將來改屬文化部，外界擔心如此一來會從原先的二級機關「降級」為三級機關，文化部長李永得今（30）日接受媒體訪問表示，故宮的討論希望從專業角度來談，強調「故宮是從專業治理，行政層級並不是他主要的因素」，並表示「我們研究過全世界前10大的博物館，其實都是由文化部來統籌」。

李永得表示，全世界前10大博物館，其實都是由文化部門來統籌，甚至像中國的故宮，他還不是政府單位，而是政府的國營事業，以國營事業的型態呈現，因此他個人認為，如果從專業的角度討論，無論隸屬在什麼樣的位置，用公法人或事業單位或是三級單位，這個大家都可以專業性、理性的來討論。

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而外界質疑故宮改屬有「政治考量」，李永得則說，當時的故宮是政治考量，所以才變成一個部會（二級機關）；現在是專業考量，所以有故宮組織是不是重新改屬的問題。雖然它是一個全世界國際前5大的博物館，但是沒有一個博物館是政府的部會（二級機關），而且部會真正的核心功能叫政策制定，故宮是一個專業治理的單位，不是一個政策制定的單位，所以跟部會之間會有一些區隔。

▲▼台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲故宮可能改屬文化部，由原先屬於行政院的二級機關，成為底下的三級機關。（圖／記者呂佳賢攝）

媒體也詢問故宮改制是否有「去中國化」的問題？李永得強調，「完全沒有這樣的問題，故宮就是故宮，不管它未來用什麼組織形態，它的館藏還是館藏，在世界上的行銷、地位還是一樣，所以沒有去中國化的問題。」

而先前立委提到有傳言擔心故宮改名，比方說改為「華夏博物館」，李永得也表示，「這個絕對沒有討論過」。因為隸屬在哪個單位都還沒定案，因此名字究竟會不會更動，完全沒有討論到。

外界也擔心故宮一但改制，人才恐怕有所流失，李永得說，「這個也是過度的（想像）」，畢竟組織型態都還沒有定，而且很多三級單位的人數也比部會還多，也強調故宮改制這只是一種考量，過去是政治考量，是全世界獨一無二的；現在回歸到專業來討論，所以大家可以從專業角度來討論這件事情。

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