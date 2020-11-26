立委憂故宮降級改名「華夏博物館」　文化部：行政層級很難論定

▲故宮擬改屬文化部，立委憂被矮化甚至改名。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

「國立故宮博物院」目前隸屬行政院中央二級機關，不過外傳行政院積極推動組織改造，擬將故宮改屬文化部，成為底下的三級機關，文化部與故宮日前發出聲明表示「有討論但未定案」。今（26）日立委黃國書提到，有人擔心故宮降級後矮化，甚至被改名成「華夏博物館」、「亞洲博物館」，而文化部政務次長蕭宗煌回應，目前沒有任何討論，至於「降級」說法，他表示博物館是文化機構，很難用行政層級論定。

立法院今舉行教委會，針對「如何推動後疫情時代博物館、美術館、表演藝術館舍及各文化館舍之數位策展、線上藝文、數位行銷與服務」邀請文化部進行專題報告，並備質詢，也有多位立委針對「故宮改屬文化部」一事提出質詢。

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其中立委黃國書指出，幾乎全世界的博物館都屬於文化部門，只有在台灣，故宮屬於行政院，這樣的編制也會造成博物館配置問題。因此外傳行政院積極推動組織改造，擬將故宮改屬文化部，如此一來將從原本的二級機關，成為底下的三級機關。

但黃國書表示，此消息傳出後，又有人擔心故宮會被矮化，甚至被文化部改名，更舉例故宮北院可能改名為「華夏博物館」，南院可改名為「亞洲博物館」。

▲立委黃國書質詢提到，有人擔心故宮改屬文化部會被矮化，甚至被改名。（圖／黃國書辦公室提供）

文化部政務次長蕭宗煌回應，故宮改隸屬文化部的議題，目前文化部內部「沒有任何討論」，自己也沒參加過任何相關會議。至於「降級」的說法，蕭宗煌認為博物館是文化機構，很難用用行政層級論定。

而國民黨立委林奕華提到，日前正好與故宮院長吳密察碰面，吳密察透露沒有正式接觸此議題，只是有接到行政院電話，詢問目前世界各國的國家級博物館組織狀況。林奕華認為，故宮屬於國際型博物館，地位超然，有其獨立性和相關預算編列，維持現狀不併入文化部有其必要性。

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