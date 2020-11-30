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老師前面上課！大學情侶陶醉擁吻　後排眼鏡男尷尬苦笑

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大陸有一對學生情侶，在課堂上當眾激情熱吻，坐在附近的同學都好尷尬。（圖／翻攝微博）

▲大陸有一對學生情侶，在課堂上當眾激情熱吻，坐在附近的同學都好尷尬。（圖／翻攝微博）

文／CTWANT

大學是個講求自由學習氛圍的場域，但出現這麼「奔放」的畫面，實在是辣眼睛，讓人不知該看哪！大陸微博近日瘋傳一段長約30秒影片，有一對就讀某高校大學的男女同學，不顧老師就在教室前面講台上課、同學們就坐在旁邊，當眾在正在教學的課堂上，唇齒交纏、忘我地熱吻起來，導致坐在這對學生情侶後方的男同學，上課眼睛實在不知道該看哪，激情氛圍中又飄散著尷尬，影片曝光後，引發網友熱議。

大陸有一對學生情侶，在課堂上當眾激情熱吻，坐在附近的同學都好尷尬。（圖／翻攝微博）

▲大陸有一對學生情侶，在課堂上當眾激情熱吻，坐在附近的同學都好尷尬。（圖／翻攝微博）

從曝光的影片可看到，在大陸某處大學的公共課堂上，有一名男學生左手勾著女同學的頸部，兩人緊緊相貼，並親密擁吻，這對情侶旁邊還坐了一位也在上課的女學生，因為坐在同排，只好裝沒看見，眼睛直視前面；而在情侶正後方的男學生，上課視線完全無法迴避這「激情」畫面，只能時而低頭看書，時而望向前方，尷尬苦笑。

影片曝光後，網友紛紛對後方男同學表達同情之意，直說：「後面的男生太慘了，被迫看這樣的畫面，洗洗眼睛吧」、「這就是大學的現實，唉」；不少人都表示，過去在課堂上，也遇過類似纏綿場景，但大家多半表示，「課堂上這樣不太好吧」，認為學生情侶如果想要「表達愛意」，應該要慎選場合，不要干擾其他同學與老師在課堂上課。（影片請點我

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