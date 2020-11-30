台鐵12月試辦「列車長提早下車」新措施　司機氣炸：出事誰負責？

▲台鐵試辦新措施，12月起不派列車長進樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵因將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，自12月起試辦讓列車長提早在樹林站下車，不隨車進調車場新措施。不過因過去曾有乘客搭車誤闖調車場後遭撞，此措施引起基層司機火大怒批，行車安全能試辦嗎？沒列車長後萬一出事誰來負責？簡直太荒唐。

這次新措施主要是因為台鐵將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，因此自12月起，列車長將會在樹林站提早下車，不派員隨車進入調車場，預計試辦半年。

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事實上，7年前就曾有旅客搭車誤闖入樹林調車場，結果到站下車後想沿著鐵軌走回樹林站，卻慘遭另一輛列車撞死的事故。全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華受訪時怒批，一般列車出庫之後，都要由當班次列車長做整備，現在樹林調車場到樹林站這段不派列車長，萬一運轉線上發生問題沒有車長處理，那誰來處理？行車安全可以這樣試辦嗎？

▲過去曾發生有乘客搭車誤闖樹林調車場，想沿著軌道走回樹林站卻遭撞死意外。（圖／記者湯興漢攝）

黃隆華說，在台鐵提出要試辦的時候，就曾開過很多次協調會，但基層所提出的問題都被台鐵用很多理由塘塞，主要是因為若要讓列車長進樹林調車場，台鐵預估人力上每天至少要8位，派不出人，另外早晚班需要派計程車接送，一年預估需要10幾萬經費。他批，台鐵發現這樣有問題，竟然就突發奇想要試辦樹林調車場不派列車長的新措施。

另外，黃隆華也質疑，台鐵司機員都是依循運轉規章的SOP去執行，但這次試辦並沒有修改運轉規章，台鐵稱先試辦半年，會再去依各項細節擬定修改內容，等於萬一發生狀況，司機沒有SOP可以依循。

▲台鐵司機員怒批，行車安全怎麼能試辦？台鐵應用最嚴謹、最高規格的態度來看待。（圖／台鐵提供）

黃隆華怒批，這些問題都應該事先設想好並修訂好規章後才能去實施，怎麼能等試辦再來修正？台鐵態度太輕忽！且只取決於人力問題，但延伸出的行車問題就要基層來承擔，這是大家無法諒解的地方，他也強調，行車安全不能等閒視之，必須用最嚴謹、最高規格的態度來看待。

針對樹林調車場不派列車長新措施引發基層質疑，台鐵表示，稍晚會以新聞稿回應。

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