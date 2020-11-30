五月天票5分鐘搶光！他怒飆三字經「20歲↓愛跟風」...又還沒出生

▲五月天。（圖／相信音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

五月天將在今年12月26日至明年，陸續於桃園、台中、台南舉辦多達15場的「好好好想見到你」演唱會，昨（29）日首先開賣桃園、台中共10場的門票，多達23萬張的票在短短5分鐘內就售完，讓不少粉絲相當扼腕，其中還有網友大罵三字經，「20歲來搶五月天演唱會票心態是？」這些年輕人又沒有經歷過五月天的精華時期，為何要跟風？

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「X你X！20歲來搶五月天演唱會票心態是」為題發文，他昨（29）日排五月天演唱會時，發現後面竟有大把的20歲年輕人；但他認為，這些不到20歲的年輕人理應沒經歷過五月天的巔峰時期，「是來跟風什麼啦！」原PO不解，這些小朋友又還沒出生，「你各位說說20歲以下年輕人來搶五月天演唱會票是什麼心態？」

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▲原PO怒飆三字經。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「解成就啊」、「我搶到八張耶」、「當黃牛啊」、「我也搶不到」、「結果還是秒殺」、「一堆國高中生也在搶」、「想體驗一下魅力不行嗎」、「五月天還沒過氣啊」、「幫他老爸、老媽搶」、「35歲以上應該要有優先購票權」、「自己手腳慢在那邊叫」。

還有網友認為，原PO不該單用年紀評斷是否真的熱愛五月天，「小時候被父母洗腦」、「這什麼邏輯？那Beatles（披頭四）、Rolling stone（滾石）都不要聽」、「所以年輕人只能聽很新的團？什麼邏輯」、「人家不能從嬰兒就聽五月天長大嗎」、「年輕人聽老歌錯了嗎」、「歌曲引發共鳴，這是不分年齡的」、「就喜歡啊！我學生大一，說她的理想型就是阿信，沒有別人」。

此外，有網友提出質疑，不知道原PO為何還要用排隊的方式來搶票，「排隊？不是都改線上買票了嗎」、「搶票幹嘛排隊？是在上個世紀嗎」、「線上購票了啦！排隊排X小」。