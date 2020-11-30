燒肉、火鍋都主打和牛！他一看「太氾濫了吧」　網嘆：本來就不貴

▲許多人大推和牛軟嫩口感。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

提到頂級食材，「和牛」一定是許多人心中的首選，不少業者就看準台灣人對和牛很有興趣，餐廳一家一家開。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他發現很多餐廳都很愛主打和牛，直呼「和牛是不是價值已經被普及化、降低化了？」好奇問卦「和牛是不是太氾濫了？」話題引發討論。

這位網友文中表示，「現在每家餐廳都很愛喊和牛Wagyu」，像是和牛壽喜燒、和牛燒肉、和牛壽司、和牛涮涮鍋放題等等，不禁心想和牛的價值是不是被降低、普及化了。貼文一出，就有人留言「和牛本來就不貴」、「是，一小盤賣你1200（元）有夠盤」、「又不是都A5，這種噱頭你第一天來台灣？」

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還有人點出重點，「美澳也有和牛啊！所以才有人說要日本和牛，都能叫和牛就是」、「等級有差啊！等級低的一堆把人當盤子」、「要老闆拿履歷出來判斷真假和牛」、「看等級啊」、「日本A5有履歷擺給客人看的，近江、神戶每個地方吃的出不同」、「都假和牛居多，啥澳洲和牛的，笑死人。」

不少網友則是表示，其實吃不太出差異，或是根本沒有想像中好吃，「在台灣吃過幾次千元和百元和牛，貴鬆鬆der沒1次好吃」、「台灣人木嘴多，吃不出來的，建議還是去當地吃」、「都是脂肪吃起來根本沒勁」、「之前很期待的說，油吃到噴出來，一咬就知道了啦！」