曾釀男大生遭輾斃！列車長「12月新措施」挨轟　台鐵揭新SOP

▲台鐵試辦新措施，12月起不派列車長進樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵因將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，自12月起試辦讓列車長提早在樹林站下車，不隨車進調車場新措施，但引發基層強烈不滿，認為恐引發行車安全問題。台鐵對此回應，會以人工加強播音多次提醒旅客注意，另也會確保車廂淨空，於清車完畢後，列車才會離站進入樹林調車場。

台鐵自12月1日起，將台北車班列車長勤務宿舍由樹林調車場搬遷至樹林站，也因此列車長將不再與列車進出樹林調車場。

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不過，2013年時，就有一名台北大學大三學生因坐錯火車，被一列太魯閣號載到樹林調車場，下車後一個人走在漆黑的軌道上想找人求救，卻被另一輛進入調車場的火車迎面撞個正著拖行100多公尺活活輾斃。男大生的父親質疑坐錯火車難道沒人發現，進入調車場也沒有人協助男大生離開，痛批台鐵有嚴重疏失該負起責任。

▲過去曾發生有乘客搭車誤闖樹林調車場，想沿著軌道走回樹林站卻遭撞死意外。（圖／記者湯興漢攝）

因此，這次新措施引發台鐵基層強烈不滿，認為有行車安全上的疑慮。台鐵表示，為防止旅客誤乘，12月1日起以樹林為終點站之旅客列車，到樹林站前（下行浮洲、上行南樹林過後）車上列車資訊系統除以播音告知提醒旅客，車長也會以人工加強播音「本列車終點站樹林到了，不再提供載客服務，請旅客在樹林站下車」多次提醒旅客注意。

當列車到達樹林終點站後，待旅客下車完畢，列車長會將全列車車門關閉，避免月台上不知情旅客上車。此外，樹林站將於列車關門後由二名以上人員從頭到尾逐車清車，包括廁所逐一清查，以確保車廂淨空，於清車完畢後，列車才會離站進入樹林調車場。

▲台鐵表示，將嚴格執行清車等相關作業，杜絕旅客誤乘情事發生與可能事件之妥善因應處理。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵表示，為確保列車運轉及人員安全，事前已訂定試行辦法及相關標準作業流程（SOP），並多次與乘務相關人員進行溝通討論，以及安排相關作業演練，以有效落實執行SOP，嚴格執行清車等相關作業，杜絕旅客誤乘情事發生與可能事件之妥善因應處理。

但全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華受訪時怒批，一般列車出庫之後，都要由當班次列車長做整備，現在樹林調車場到樹林站這段不派列車長，萬一運轉線上發生問題沒有車長處理，那誰來處理？行車安全可以這樣試辦嗎？

黃隆華也質疑，台鐵司機員都是依循運轉規章的SOP去執行，但這次試辦並沒有修改運轉規章，台鐵稱先試辦半年，會再去依各項細節擬定修改內容，等於萬一發生狀況，司機沒有SOP可以依循。

▲台鐵司機員怒批，行車安全怎麼能試辦？台鐵應用最嚴謹、最高規格的態度來看待。（圖／台鐵提供）

黃隆華怒批，這些問題都應該事先設想好並修訂好規章後才能去實施，怎麼能等試辦再來修正？台鐵態度太輕忽！且只取決於人力問題，但延伸出的行車問題就要基層來承擔，這是大家無法諒解的地方。他也強調，行車安全不能等閒視之，必須用最嚴謹、最高規格的態度來看待。

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