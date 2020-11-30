吃麻辣鍋拉肚子！AirPods突掉入馬桶「他伸手撈出」...網嘔：上網賣掉

▲網友在拉肚子時不小心將AirPods掉入馬桶裡。（圖／記者陳俊宏攝）

實習記者劉佩婷／綜合報導

蘋果的AirPods藍芽無線耳機外型小巧很容易弄掉或遺失，一名網友即在廁所上大號時，不慎將2隻耳機掉進馬桶裡，只好硬著頭皮把耳機從馬桶裡撈出來，洗淨後很猶豫還要不要繼續用，並問網友這還有救嗎？

一名網友在PTT的iOS看板上，以「不要在廁所用AirPods」為題敘述悲慘經驗，他說週末夜和家人一起去吃麻辣鍋，睡到半夜三點突然肚子一陣絞痛跑去上廁所，因為感覺一陣悶熱，於是便把衣服脫下來，因為忘記睡前還戴著AirPods，在脫衣服的瞬間，聽到「咚！咚！」兩聲，才驚覺兩隻耳機都掉入馬桶裡了。

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原PO表示，看著耳機與排泄物混為一體，半固體狀的咖啡色物體沾滿整個耳機，他只能硬者頭皮伸手把耳機從馬桶裡撈出來，他用洗手乳把耳機洗淨後晾乾，並問網友這還有救嗎？

▲從「糞坑」撈出來的AirPods還能用嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，許多網友看了都嘔了起來，「有再戴回去的勇氣嗎，心裡有陰影XD」、「二手價賣，說九成九新這樣。」「洗一洗，二手女用機。」、「耳朵也有屎啊，沒差啦」、「噁爆」、「還好有感覺掉了，不然就沖下去了」、「AppleCare+拿去換新」。也有人建議他拿上網賣掉，網友則表示，「看這篇後，我一定不會去買二手的東西。」、「以後別人要買二手先轉這篇給他看」。

根據AirPods蘋果官網註載，AirPods並無標示有防水等級，不過網路流傳一些AirPods泡水後的處理流程，先將泡過水的AirPods用面紙或布擦乾，再用吹風機的冷風吹乾，放在通風的地方12小時。當然如果以上方法都無效，也只能拿回蘋果官方店家維修了。