「幾乎是女兒的命」..國中女生捐得獎大提琴　用愛補位助家扶

▲大提琴屬下中音或低音，音色渾厚豐滿，音質卻柔和優美、具有開朗的性格，擅長抒情旋律亦能表達深沉而複雜的感情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

低沉渾厚的大提琴樂聲繚繞在雲林家扶，雲林縣內夜市攤商成立雲林夜市慈愛會，贊助100萬來幫助家扶學子念書，讓雲林縣黃先生和讀國中女兒討論後毅然捐贈心愛大提琴做善事，讓民眾認捐找新主人為雲林家扶匯集助學金，讓大提琴的悠揚樂聲傳遞下去，幫助家扶兒累積脫貧的能力，一起做孩子的有力的助學人。

黃爸爸日前帶著國中女兒珍愛的大提琴，捐贈雲林家扶並轉達女兒心聲，表示，大提琴幾乎是女兒的生命，大提琴屬下中音或低音，音色渾厚豐滿，音質卻柔和優美、具有開朗的性格，擅長抒情旋律亦能表達深沉而複雜的感情，這把琴陪著女兒成長獲獎無數，如全國學生音樂比賽管弦樂、弦樂、管樂等屢獲全國錦標賽的優等。

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雲林家扶中心主任廖志文表示，這是雲林家扶成立50多年來，第一次遇到如此石破天驚的捐贈、把心愛大提琴贈送家扶盼覓新主人認捐助學，而最讓人驚訝的是捐贈者才僅僅是一位國三的小女生，這提琴擁有很多她成長記憶，也盼有善心的人幫她完成這小女生大大心願，捐給雲林家扶找新主人協助學子就學脫貧。

雲林家扶感謝捐贈大提琴讓民眾認捐的國中小女生，黃爸爸說大提琴當初以三萬元購入，適合國小、國中身高者，歡迎民眾來電05-6323200行政組黃小姐認捐，或到虎尾鎮公安路201號雲林家扶賞琴，自即日起至9/28截止，取最高額度認捐者即贈大提琴，延續琴聲用愛補位，更鼓勵家扶兒向前努力不懈共譜生命美好樂曲。

▲雲林縣黃先生和讀國中女兒捐贈心愛大提琴做善事，讓民眾認捐找新主人為雲林家扶匯集助學金，讓大提琴的悠揚樂聲傳遞下去，幫助家扶兒累積脫貧的能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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