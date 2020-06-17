北港武德宮武財神加持4千顆平安粽　敬老關懷弱勢

▲4000顆粽子經北港武德宮武財神加持，贈與弱勢家庭與關懷戶，溫馨過節也吃平安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午佳節將至，雲林婦幼關懷協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦端午敬老關懷弱勢，由北港武德宮、雲林家扶中心、雲林縣法主慈善關懷協會、雲林縣越南同鄉權益協進會、北港金順豐媽祖慈善會協辦，17日與北港武德宮分送近四千顆「平安粽」給夜光天使與家扶北港區受扶助戶以及弱勢家庭。

雲林縣議員蔡岳儒協助端午愛心粽活動已經持續13年，武德宮秘書長蘇建華表示，將活動在武德宮舉行到今年也已經是第9年了，每一年都將武財神的慈悲愛心奉獻於地方上，給予一些經濟上較弱勢民眾特別關懷照顧，端午佳節＂五五飄粽香＂，今年的平安粽加上武財神的加持，讓大家每天平安，另外今年增加新住民的牽粽送愛心，也讓受關懷戶能更感受到人間處處有溫情。

蔡岳儒表示，往年都是由志工媽媽來綁愛心粽，但今年因疫情緣故，防疫優先故取消辦理，改用採買的方式。並為避免學童群聚，請雲林家扶中心、雲林縣法主慈善關懷協會、北港金順豐媽祖慈善會等各慈善團體協助至各夜光天使班及受扶助家庭分送平安粽。

雲林家扶中心主任廖志文表示，今年受到疫情的影響，許多包粽活動不得不取消，直接影響民眾捐贈肉粽給雲林家扶受助家庭的意願；幸好有行政院雲嘉南聯合服務中心、雲林縣婦幼關懷協會、以及蔡岳儒議員堅持「防疫不能影響弱勢關懷工作」，以採購捐贈方式，由社工員親自發送到每一戶受助家庭，陪伴家庭親子開心過端午佳節。

雲林縣越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌表示，特地帶來越南同鄉姊妹們親手包的粽子，送愛給北港區的姊妹們分享，為此活動盡一份心力，陳觀嬌也預告在6月21上午於斗六玉鳳宮舉辦新住民家庭婆媳包粽子比賽，粽子會提供有需要關懷的社福單位，現場還會有捲24公尺長的越南春捲活動，歡迎大家可以一同參與。

▲婦幼協會與行政院雲嘉南區聯合服務中心共同主辦端午敬老關懷弱勢，4000顆粽子經北港武德宮武財神加持吃平安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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