台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

▲台電雲林區營業處職工福利會購買糧莘有機庇護農場紅產品贈與營業處員工，並號召營業處人員轉捐贈雲林家服務中心關懷弱勢，共募集660包愛心紅藜棒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

父親節將臨，台電雲林區營業處職工福利會購買糧莘有機庇護農場紅藜棒贈與營業處員工，祝福父親節愉快，並號召營業處人員轉捐贈社福團體關懷弱勢，獲得熱烈響應外更自掏腰包加購，共募集660包愛心紅藜棒，於今（3）日由處長顏錦義代表贈送雲林縣家扶中心，希望在父親節前夕，將關懷與溫暖送予弱勢鄉親。

台電雲林區營業處募集660包愛心紅藜棒致贈予雲林縣家扶中心，家扶中心廖志文主任感謝台電雲林區處熱心公益，給予愛心支持，值此父親節前夕，收到台電的愛心紅藜棒備感溫馨與感動。

台電雲林區處處長顏錦義表示，台電致力穩定供電，並全力配合政府辦理電費紓困方案，同仁們也不忘扶助弱勢團體，希望將愛心如同電力一樣，傳送到需要的地方；處長顏錦義表示，新冠肺炎疫情影響經濟景氣，社福團體也受到一定程度的影響，值此嚴峻時期，希望將有限的資源創造更大的公益效果，所以選擇購買糧莘有機庇護農場紅藜棒「愛心買愛心送、關懷情傳心意」。

糧莘有機庇護農場感謝台電雲林區處的愛心支持，糧莘庇護農場是以種植紅藜及苦茶油樹為主的農場，為雲林縣政府立案第5家庇護單位，打造適合身障朋友工作的環境，希望身障員工可以在農場中學習到更貼近就業市場的技能，台電雲林區處的訂購支持是最大的溫暖與鼓舞。

家扶中心主任廖志文表示，希望藉由台電雲林區處的愛心拋磚引玉，帶動社會更多的關懷與正向能量，也邀請大家一同來做愛心，支持雲林家扶中心公益活動，讓愛心傳達到各個角落。

►二手票券豐富你的生活

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【其他新聞】

►雲林虎尾中元祭 鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

►斗六文旦即將進入採收期 雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

►雲林縣府媒合國產黑豆釀造醬油 首批黑豆交高慶泉食品公司

►雲林振興一呼百應 虎尾商圈百家商店聯合搶商機