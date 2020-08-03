　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台電雲林區營業處職工福利會購買糧莘有機庇護農場紅產品贈與營業處員工，並號召營業處人員轉捐贈雲林家服務中心關懷弱勢，共募集660包愛心紅藜棒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處職工福利會購買糧莘有機庇護農場紅產品贈與營業處員工，並號召營業處人員轉捐贈雲林家服務中心關懷弱勢，共募集660包愛心紅藜棒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

父親節將臨，台電雲林區營業處職工福利會購買糧莘有機庇護農場紅藜棒贈與營業處員工，祝福父親節愉快，並號召營業處人員轉捐贈社福團體關懷弱勢，獲得熱烈響應外更自掏腰包加購，共募集660包愛心紅藜棒，於今（3）日由處長顏錦義代表贈送雲林縣家扶中心，希望在父親節前夕，將關懷與溫暖送予弱勢鄉親。

台電雲林區營業處募集660包愛心紅藜棒致贈予雲林縣家扶中心，家扶中心廖志文主任感謝台電雲林區處熱心公益，給予愛心支持，值此父親節前夕，收到台電的愛心紅藜棒備感溫馨與感動。

台電雲林區處處長顏錦義表示，台電致力穩定供電，並全力配合政府辦理電費紓困方案，同仁們也不忘扶助弱勢團體，希望將愛心如同電力一樣，傳送到需要的地方；處長顏錦義表示，新冠肺炎疫情影響經濟景氣，社福團體也受到一定程度的影響，值此嚴峻時期，希望將有限的資源創造更大的公益效果，所以選擇購買糧莘有機庇護農場紅藜棒「愛心買愛心送、關懷情傳心意」。

糧莘有機庇護農場感謝台電雲林區處的愛心支持，糧莘庇護農場是以種植紅藜及苦茶油樹為主的農場，為雲林縣政府立案第5家庇護單位，打造適合身障朋友工作的環境，希望身障員工可以在農場中學習到更貼近就業市場的技能，台電雲林區處的訂購支持是最大的溫暖與鼓舞。

家扶中心主任廖志文表示，希望藉由台電雲林區處的愛心拋磚引玉，帶動社會更多的關懷與正向能量，也邀請大家一同來做愛心，支持雲林家扶中心公益活動，讓愛心傳達到各個角落。

►二手票券豐富你的生活

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【其他新聞】

►雲林虎尾中元祭　鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

►斗六文旦即將進入採收期　雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

►雲林縣府媒合國產黑豆釀造醬油　首批黑豆交高慶泉食品公司

►雲林振興一呼百應　虎尾商圈百家商店聯合搶商機

ET快訊
立委收賄案再創紀錄！8人被留置4晚　李恆隆坦承付立委2870
隋棠揭「女童遭叔姪侵犯」！屏東教處發文槓　2負責人懲處出爐
癌症早期警訊Top10！　專家曝「6大族群」很危險
快訊／恭喜！柯有倫老婆生了　迎愛女PO一家三口合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

2020桃園設計獎金獎得主揭曉　年底「桃園文創博覽會」展出作品

雲林振興一呼百應　虎尾商圈百家商店聯合搶商機  

360度環覽峽谷！太魯閣「山月吊橋」12日啟用　7日上午網路預約

雲林縣府媒合國產黑豆釀造醬油　首批黑豆交高慶泉食品公司

阿斌哥大愛協會頭份站揭牌成立　苗栗愛心第10站！縣長兒任站長

桃園市公告登革熱防疫措施　防範疫情擴散籲民眾配合

斗六文旦即將進入採收期　雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

2020桃園設計獎金獎得主揭曉　年底「桃園文創博覽會」展出作品

雲林振興一呼百應　虎尾商圈百家商店聯合搶商機  

360度環覽峽谷！太魯閣「山月吊橋」12日啟用　7日上午網路預約

雲林縣府媒合國產黑豆釀造醬油　首批黑豆交高慶泉食品公司

阿斌哥大愛協會頭份站揭牌成立　苗栗愛心第10站！縣長兒任站長

桃園市公告登革熱防疫措施　防範疫情擴散籲民眾配合

斗六文旦即將進入採收期　雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

簽證剩3天到期！陸駐美記者將被迫離境？胡錫進嗆：爆媒體戰美國會很難受

高雄新開飯店「JOHO HOTEL」即起試營運　免費享職人管家客製行程、下午茶

桃園「牽手泰泰國文化協會」成立　孫莉安榮任理事長

野生陳美鳳現身台南！　穿薄紗透視褲「纖細美腿」被看光

台電雲林區處父親節前夕　溫馨送暖家扶中心做公益

扯爆！轉降桃機旅客遭「軟禁機上4小時」　陳玉珍痛批：腦袋進水

KINAZ換「查理布朗」當主角　每款都太犯規！網紅洗版包款是這間

水利處員工遭捲機器「屍首分離」慘死　曾PO父子合照：再多辛苦都欣慰

《大學生》林舒語老公日本創業慘賠7位數！　存款歸零+欠債…5年婚現況曝光

單親不苦情／女兒嘆畢典沒人捧場　媽扮冰雪安娜給驚喜

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

桃園呂姓里長　PO文里民確診登革熱

特斯拉Model 3L撞重機　騎士險墜邊坡

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

不是跑得快就贏　定向越野賽訓練思考

哈格比颱風襲台　瑞芳警、海巡勸離民眾離開海邊

直播達人陳柏慶號召　義賣強強滾

全球建築獎竹市消波塊變網美海岸

「探索夢號」避颱泊花蓮　縣府攜業者緊抓商機

汽車電影院青埔登場　看電影新體驗

黃宏斌接掌聖約翰科技大學校長

富岡漁港「朵朵白花」　原來是不明油污染

新北三重三民全齡公園啟用

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

更多熱門

相關新聞

祝爸爸「父親節快樂」英文怎麼說？

祝爸爸「父親節快樂」英文怎麼說？

上傳「毛孩與家人」合照抽威秀電影票！

上傳「毛孩與家人」合照抽威秀電影票！

3電商孝親下單再拼好手氣　抽中爽住千萬豪宅

3電商孝親下單再拼好手氣　抽中爽住千萬豪宅

父親節想買保健品卻看不懂！藥師供「3大購買方向」

父親節想買保健品卻看不懂！藥師供「3大購買方向」

Lenovo電競筆電最高現省2萬元

Lenovo電競筆電最高現省2萬元

關鍵字：

台灣電力公司台電雲林區營業處父親節雲林家扶中心

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

「信義區地下室」市值10億卻荒廢　內情曝光

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

撞見阿嬤激吻「裸體男人」嚇壞！ 超仿真惡整全家笑瘋合照：好恐怖

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面