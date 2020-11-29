快訊／新冠肺炎再增3境外移入　均為印尼籍女性移工

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，均為印尼籍移工，發言人莊人祥表示，案650、652分別為40多歲及30多女性，11日27日進行期滿前採檢送驗確診。案651為20多女性，11月14日來台工作，24日集中檢疫所出現嗅覺異常，但時間短暫且症狀輕微並未回報，也是檢驗期滿採檢送驗確診，3人均無需匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內目前累計651例確診，分別為559例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、其餘住院隔離中。

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指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲國內新增3例境外移入COVID-19病例，皆為印尼籍移工。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）