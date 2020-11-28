北韓邊境狂鋪「反新冠地雷」…士兵誤觸炸死！　金正恩防偷渡新招

▲金正恩在政治局擴大會議上，依舊非常看重防堵新冠肺炎。（圖／路透社）

實習記者湯子暘／編譯

北韓一名邊境士兵10月中旬在鋪設「反新冠肺炎地雷」時，意外觸發地雷被炸死，同行3名士兵均有受傷。根據《每日朝鮮》報導，金正恩下令鋪設反新冠肺炎地雷，以防止再有攜帶病毒的人越界，徹底阻斷來自外國的新冠病毒管道，但卻因為計畫不周詳，反而先炸死自己人。

北韓當局下令，主要在與中國接壤、沿兩江道的邊界上，授權使用軍事級別的炸藥，鋪設大量BBM-82炸彈地雷，嚇阻所有想非法越界的人。這種碎片地雷由塑膠製成，殺傷半徑可達3公尺。

儘管鋪地雷出自防疫的名義，但《每日朝鮮》認為這是「防內不防外」，自從北韓為防疫鎖國後，國內民生物資大量缺乏，又遭逢洪水等遭情，讓普通民眾的生活情況大不如前，「金正恩真正的目標，是要阻止民眾過河偷渡中國，嚇阻想叛逃的當地人。」

▲金正恩在防堵新冠疫情上下了很多命令，避免北韓國內再增災難。（圖／達志影像）



邊境當局一開始企圖隱瞞事件，但三名受傷跟一名死亡的士兵送往醫院後，報告很快通到了上級，事後還歸咎於邊境部隊，沒有足夠的訓練就讓士兵鋪設地雷。

北韓邊境軍隊在世界疫情爆發後收到高層命令，授權射殺任何試圖越界的人，但在9月時卻發生「南韓官員射殺案」，在事後還焚燒越界南韓官員的屍體，引爆朝鮮半島兩邊爭議，讓北韓領導人金正恩親自向文在寅道歉，並稱這是「非常可恥的事情」。

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