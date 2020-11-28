英國胖子能先打疫苗！過胖列新冠高危族群　優先順序「高於60歲老人」

▲肥胖老人屬於高危險族群，可排在施打疫苗名單的前列。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

肥胖的族群有福了！在英國政府新公布的疫苗優先名單中，重度肥胖以及1型、2型糖尿病者都是高危險族群，施打疫苗的優先順序排第6，僅次於65歲以上的老人族群。肥胖成年人死於新冠的風險會高於較瘦的同齡病患2倍，其他高危族包括接受過器官移植、癌症治療的患者或肺功能受損的病患，例如擁有氣喘的族群。

根據《鏡報》報導，英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）表示，政府已經根據患者的病情分類，制定接踵疫苗的優先順序列表，一旦藥品和醫療產品監管局（MHRA）批准疫苗，最早在12月就能開始施打。

具有95％預防效果的輝瑞疫苗預計將在下周就能獲得批准；不過此疫苗受制於保存方式，除了需要在零下70度的環境冷藏外，還必須以一次1000劑的量來批次解凍，較難在鄉村地區有效率地分發疫苗。

▲英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）與新冠肺炎疫苗（圖／路透）。



衛生局長表示，國民保健署的員工因為需要常接觸人群，所以接種的優先級別會最高，再來才是80歲以上的老人族群，第5順位是65歲以上老年人，而18至65歲的肥胖高危險群則排在第6順位，也就是會比60歲至65歲的老年人還早施打疫苗。但如果最終評估顯示，疫苗被確認為不適合老人接種，相關優先順序會再變化。

政府接下來將重點放在由牛津與阿斯利康合作開發的新冠疫苗，考量到不需要冷鏈運輸以及價格較為低廉，希望能在近期就能通過批准。此外，即使孕婦也屬於高危險族群，但在國民保健署工作的孕婦將不列入優先施打的名單中，須等到分娩後才會接種疫苗。

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