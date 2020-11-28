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新冠疫情衝擊　中國擬試行「企業休眠」制度

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▲工廠，加工，出口，進口，工人。（圖／CFP）

▲面對企業短期經營困難，中國擬施行休眠制度。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼日前廣東深圳市因新冠肺炎疫情影響，首創「企業休眠」制度後，中國國務院在近日通報的政策措施中，也提出試行該一制度的建議，認為可解決企業因短期困難暫時歇業，但未來仍有意願繼續經營的問題。

《央視新聞》28日報導，14個國務院督察組自今年10月起，先後赴4個省（區、市）和新疆生產建設兵團開展實地督查，先後走訪1300多個基層單位，訪談近5000名幹部群眾、企業負責人、創業者等，收集提出的意見建議1200多條。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情後，中國持續推動各個工廠復工。（圖／CFP）

在歸納相關意見後，中國國務院在11月11日召開的常務會議上，通報如上問題，並於近日提及「關於完善保市場主體政策措施的意見建議」時指出，試行「企業休眠」制度的建議。

按照規定，大陸市場監管部門對連續兩年未報送年度報告的企業，可吊銷營業執照，但部分國務院督察組反映，很多企業因短期經營困難暫時歇業，但仍有意願繼續經營，而企業一旦被吊銷營業執照，其法定代表人再次創業時，會遇到障礙。

因此，國務院督察組建議，對未按規定報送年報的企業設立「休眠期」，合理設置休眠條件和程序，承認休眠期間企業合法存續地位，保證企業經營資格和主體資格的連續性。

在此之前，深圳市政府曾於今年9月，在發布優化營商環境措施報告時，首度提出企業「休眠」的創舉。當時，深圳方面稱，針對新冠肺炎疫情對經濟社會造成巨大衝擊，不少企業出現經營困難需要暫時停工或歇業的情況，為此，深圳市市場監管局擬率先在全國試行企業「休眠」制度，休眠期滿前，企業可自主申請恢復正常經營狀態。

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