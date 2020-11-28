摩天輪網美提告了！怒噴：有什麼好道歉　親曝「再轉發限時」原因

▲小情侶上Dcard控訴，只因意外入鏡網美拍攝現場，就遭PO照公審。 。（圖／經馬賽克處理／翻攝自凱燕IG）

記者曾筠淇／綜合報導

日前因一篇「沒看到老娘在拍照？」公審動態引發爭議的網紅，被網友肉搜出是擁有6.6萬粉絲的「凱燕」，立即遭大舉留言出征。凱燕不僅不甘示弱，還持續蒐證，表明自己的行為根本告不成，反倒是酸民的各種謾罵，「就已經觸犯到公然侮辱，我是可以對你們進行提告！」貼文一出，再度引發熱議。

本站新聞《公審情侶IG被灌爆 摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？》報導，女網友在Dcard上表示，由於「不紅的網紅」拍照拍了5分鐘，實在尿急等不住，因此與男友便隔著欄杆拿東西給她，豈料才短短幾秒鐘，竟被PO限時公審；限時寫道「沒看到老娘在拍照？」語氣相當火爆，同時並未將女網友與男友的臉部打馬賽克。

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▲凱燕決定提告。（圖／翻攝自凱燕IG）

女網友得知後立刻私訊網美凱燕可否刪除限時，豈料對方不但繼續發「處女座被說難搞：對阿怎樣，我就機機歪歪」、「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下」，事後，還再度轉發同則限時，讓畫面曝光不只24小時。大票網友看到Dcard貼文後，紛紛湧入網凱燕IG嗆聲；凱燕不甘示弱，除了一一截圖反擊，還連發35則限時動態發表聲明，不過才隔沒多久，就忽然將IG轉為私人帳號。

昨（27日）晚，凱燕又將IG改為公開帳號並發文表示，「法律規定在公共場合，她在我的照片入鏡，我PO出來，她根本沒有什麼肖像權的問題」，遑論提告，她完全沒有觸法，而限時「沒看到老娘在拍照」的言論也沒有辱罵道對方，反倒是酸民不斷謾罵，甚至攻擊她的家人與朋友，「就已經觸犯到公然侮辱，我是可以對你們進行提告！」

▲凱燕的好友也在幫忙蒐證。（圖／翻攝自凱燕IG限時動態）

凱燕繼續說道，「難不成你拍照後面出現100個人頭，你每一個都要打馬賽克嗎？我沒辱罵到對方，根本不需要公開跟她道歉」，不過，經過這次事件，她未來將會更加謹言慎行。

▲凱燕解釋自己為何要再度轉發限時動態。（圖／翻攝自凱燕IG）

貼文一出，網友依舊在底下熱烈回應，凱燕的好友也在留言串力挺，表明女網友發文後，很多人都來騷擾凱燕，雙方行為是差不多的。凱燕也回應，「我會轉發（限時）是因為她把我放在狄卡（Dcard），在（再）次放置那部影片，既然她第一次私訊我要我不要公開這部影片，為何要自己再公開放一次？就算她把我打馬賽克，所有人也都查得到我啊，IG一打就有了！」

▲凱燕好友力挺，還意外釣出女網友回應。（圖／翻攝自凱燕IG）

此外，還有人質疑凱燕只是說說、不願認錯而已；對此，凱燕則表示，「早就都告了！也備案了，有找到人會開庭。」

凱燕態度強硬，反觀女網友則在個人IG表示，「不想模糊焦點，事實就是如Dcard文章內容一樣，重複公開肖像影片，還覺得自己沒有任何問題。」雖然凱燕目前沒有要道歉的意思，但她的朋友卻曾私訊女網友表示，「如果也走司法的話，就不用再PO了吧！畢竟你們兩個都受到傷害了。」女網友收到訊息後，大方回應「看在妳朋友的份上，公開的就不吵了，法律會還我公道的！」對比凱燕IG上的貼文，兩人態度可說是大相逕庭。

▼女網友收到凱燕好友的訊息。（圖／翻攝自女網友IG限時動態）

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