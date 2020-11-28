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帥氣網紅傳教士竟是大色魔！　假輔導之名約妹回家「禁錮+性侵」　

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▲▼ 帥氣網紅傳教士遭警逮捕。（圖／翻攝自臉書／Da`i Syed）

▲網紅傳教士遭警逮捕。（圖／翻攝自臉書／Da`i Syed）

記者蔡儀潔／綜合報導

網路博主質量良莠不齊，馬來西亞25歲的知名網紅傳教士塞伊德(Da’i Syed)，日前遭一名女子指控，被他假借輔導名義帶回住處禁錮並性侵。為了證明自己的清白，塞伊德專程到警局報案，沒想到接連出現不同的被害人，連他的父親、一名資深的伊斯蘭教士，也在社群網站上直言「已經聽說兒子的壞消息很久了」。

綜合外電報導，25歲的塞伊德4年前在電視節目《Nusantara Preachers》中一炮而紅，隨後一直在各大社群平台宣揚伊斯蘭教教義，同時也身兼歌手與電視節目主持人。

▲▼ 帥氣網紅傳教士遭警逮捕。（圖／翻攝自臉書／Da`i Syed）

▲塞伊德4年前在電視節目《Nusantara Preachers》中一炮而紅。（圖／翻攝自臉書／Da`i Syed）

然而23日有一名女子在推特上實名指控，塞伊德去年9月11日性侵了她的好友。根據該女子說法，當時受害女子因受憂鬱症困擾，求助於塞伊德，希望他能藉宗教的力量輔導她，兩人先是相約在一家餐廳吃飯，之後就搭塞伊德的BMW轎車，回到他位在雪蘭莪州首府莎阿南的住處。

原PO接著說，「他晚上不讓我朋友離開，還性侵了她，隔天才叫車把她送回家。」被害女子之後出現嚴重的情緒壓力，還在該月23日前往醫院精神科，接受了為期5天的住院治療。

貼文曝光後立刻在網路瘋傳，面對不斷發酵的討論聲浪，塞伊德隔天下午主動報案，受訪時還說「自我成為一名傳教士以來，這是我遇過最嚴重與惡毒的指控，真的嚇到我了！」。

▲▼ 帥氣網紅傳教士遭警逮捕。（圖／翻攝自臉書／Da`i Syed）

▲至少有10名女子表示曾遭到塞伊德性侵或性騷擾。（圖／翻攝自臉書／Da`i Syed）

塞伊德嚴肅看待這起事件，並希望警方能介入調查還他清白。但在社群平台上，卻有越來越多位女性出面指控，曾遭到塞伊德性侵或性騷擾，至少有10名女子具名描述自己的親身經歷。

經過初步蒐證，警方26日晚間11時正式逮捕塞伊德。按當地法律，塞伊德可被羈押5天，但警方27日上午向法院申請延押，法官裁准可押至下月12日。警區主任巴哈魯丁表示，警方正援引《刑事法典》第376條「性侵罪」，對此案進行深入調查。

值得注意的是，塞伊德的父親、資深伊斯蘭教士塞義夫(Seif Jamalullail)日前發聲，在臉書提醒女性注意他的兒子，「我現在能做的只有建議大家，特別是女性，小心我的兒子塞伊德。」

塞義夫同時呼籲受害者「勇敢站出來」，向警方舉報塞伊德的惡行，並採取法律行動；自己陸續聽到關於兒子的壞消息，已經很久了，「過去2年間我寄給他的電郵一封都沒回。我保證，只要指控屬實，絕對不袒護他。」

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