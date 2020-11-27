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摩天輪網美300字聲明：我都不講話真的當我塑膠　做人剛好就好

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凱燕昨（26日）在IG限時動態上發聲。（翻攝自凱燕IG）

▲凱燕昨（26日）在IG限時動態上發聲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近日一名網美因一篇「沒看到老娘在拍照？」公審情侶引發爭議，隨即被網友肉搜出是擁有5.2萬粉絲的「凱燕」，遭大票網友出征。對此，凱燕還原過程，且用300字表明立場「我都不講話真的當我塑膠？」

一名女網友在論壇Dcard上抱怨，因「不紅網紅」拍照拍很久，與男友前後已等了快5分鐘，一時尿急才請男友拿東西走過去，孰料事後遭對方PO在限時公審，且長相也被公布，但私訊對方下架刪除限時，卻被對方在IG上回應，「處女座被說難搞：對阿怎樣，我就機機歪歪」「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下。」

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凱燕表示自己已經道歉了，但對方卻打算提告。（翻攝自凱燕IG）

凱燕昨（26日）起初還在限動跟酸民一來一往回嗆，甚至用迪卡帳號跟網友對罵，爭議不斷，直到中午後凱燕才連發35則限時動態發表澄清聲明，解釋從頭到尾未有想要公審的意思，而後續「麻煩妳自己克服一下」的動態，只是平時分享一些有趣的影片、文章，無意讓對方不舒服。

凱燕委屈表示，「『沒看到老娘在拍照』就是開玩笑」，認為世界很大不知這麼巧剛好被本人看到，直言「也不能完全怪我啊！」並強調對方私訊真的沒看到，事後傳訊道歉但對方堅持提告，還將影片PO到Dcard，讓一些不相干的人都攻擊她，質疑對方此舉才是真正的公審，「我受到的傷害比她多好幾倍！」

凱燕在限時動態上回應。（翻攝自凱燕IG）

凱燕認為限時動態24小時就沒了，但對方再度公開，根本是雙重標準，「要我發文跟她道歉？我這邊澄清我不可能發文道歉，因為這件事情雙方都有錯，要道歉就一起道歉」，直言自己起初以「分享」心態PO文，如同對方在論壇發文，導致她因此受輿論討論，質疑「到底誰才是受害者？」目前凱燕已把公開帳號改為私密帳號。


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