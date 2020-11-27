▲台中中央公園12/6啟用，國台交、紙風車劇團將演出。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

占地67公頃的台中最新遊玩景點中央公園，將於12月6日啟用，台中市建設局今(27)日舉行中央公園啟用暖身記者會。市府秘書長黃崇典表示，歷時近10年的中央公園由法國知名景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm 及台灣劉培森建築師共同設計完成，12月6日啟用典禮，將邀請他們出席見證。



市府也透露，開幕當天，現場也將邀請國立台灣交響樂團及紙風車劇團演出《公園誕生》劇目，設置最具台中特色的文創、農產及美食市集共115個攤位，以及6000個觀眾席位，歡迎民眾攜老扶幼安排中央公園一日遊。



中央公園面積是台北大安森林公園的2.58倍，公園內還有超美超商作為24小時借問站。建設局長陳大田表示，公園內保留原有的1000多棵樹木，又增植1萬顆以上原生樹木，並規劃5座滯洪池，以及縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，讓大家在公園內賞玩，不須與橫向車輛爭道。

此外，園區內也設置十二感官體驗設施、智慧感測器、智慧路燈，還有高達萬坪的太陽能板，是一座低碳、智慧、創新的公園，也是台中的「都市之肺」。

▲超商已進駐中央公園，作為24小時營業「借問站」補足遊客需求。（圖／記者游瓊華翻攝）