　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中中央公園12/6啟用　國台交、紙風車劇團將演出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中中央公園12/6啟用，國台交、紙風車劇團將演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中中央公園12/6啟用，國台交、紙風車劇團將演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

占地67公頃的台中最新遊玩景點中央公園，將於12月6日啟用，台中市建設局今(27)日舉行中央公園啟用暖身記者會。市府秘書長黃崇典表示，歷時近10年的中央公園由法國知名景觀設計師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm 及台灣劉培森建築師共同設計完成，12月6日啟用典禮，將邀請他們出席見證。

市府也透露，開幕當天，現場也將邀請國立台灣交響樂團及紙風車劇團演出《公園誕生》劇目，設置最具台中特色的文創、農產及美食市集共115個攤位，以及6000個觀眾席位，歡迎民眾攜老扶幼安排中央公園一日遊。

中央公園面積是台北大安森林公園的2.58倍，公園內還有超美超商作為24小時借問站。建設局長陳大田表示，公園內保留原有的1000多棵樹木，又增植1萬顆以上原生樹木，並規劃5座滯洪池，以及縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，讓大家在公園內賞玩，不須與橫向車輛爭道。

此外，園區內也設置十二感官體驗設施、智慧感測器、智慧路燈，還有高達萬坪的太陽能板，是一座低碳、智慧、創新的公園，也是台中的「都市之肺」。

▲台中中央公園12/6啟用，國台交、紙風車劇團將演出。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲超商已進駐中央公園，作為24小時營業「借問站」補足遊客需求。（圖／記者游瓊華翻攝）

ET快訊
蔡依林世紀合體田馥甄　「雙女神」同台飆這首歌...全場嗨翻
網紅家家直播「上衣蹦開」露點！老司機求上車　結局神展開
過肩摔影片曝！陳柏惟「只想推開鄭天財」　網讚：摔得好
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金價大漲＋報復性消費　金飾品牌業績成長30%

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾　酥脆臭豆腐一吃就愛上

天冷吃鍋！築間再開和牛鍋物吃到飽品牌　搶攻10億市場

「大坑3號步道」時隔15個月重新開放　新增吊橋美景超好拍

台中中央公園12/6啟用　國台交、紙風車劇團將演出

2020冬戀蘭陽溫泉季身心靈解放　12/4~12/13礁溪湯圍越夜越美麗

環花東國際自行車賽花蓮登場　三合一賽事踏遍海岸與縱谷

台南安平水景橋外觀重要　李啟維：能通行重車更重要

夜闖彰化某高中女宿舍　24歲黑衣男「躲樓梯間」30分鐘：找朋友

12月最美的禮物　新樓醫院聖誕點燈綻放光彩

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

金價大漲＋報復性消費　金飾品牌業績成長30%

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾　酥脆臭豆腐一吃就愛上

天冷吃鍋！築間再開和牛鍋物吃到飽品牌　搶攻10億市場

「大坑3號步道」時隔15個月重新開放　新增吊橋美景超好拍

台中中央公園12/6啟用　國台交、紙風車劇團將演出

2020冬戀蘭陽溫泉季身心靈解放　12/4~12/13礁溪湯圍越夜越美麗

環花東國際自行車賽花蓮登場　三合一賽事踏遍海岸與縱谷

台南安平水景橋外觀重要　李啟維：能通行重車更重要

夜闖彰化某高中女宿舍　24歲黑衣男「躲樓梯間」30分鐘：找朋友

12月最美的禮物　新樓醫院聖誕點燈綻放光彩

小甜甜追星20年！狂粉事蹟曝光…終於見到本尊嗨了：她知道我是誰

慟失高以翔一年…Bella逼自己笑「還可以感受到他的溫暖」

單親幸福心法／遠離傷痛來源，別讓依賴成為快樂的阻礙

你真的老了！專家曝「代謝變超慢」8恐怖原因　熱量全堆積在體內

廚佛Fred評「不OK的一道菜」曝背後考量：我不能接受

讚中國疫情控制得宜！胡錫進「到處趴趴早」酸：若在台灣非得憋死

金價大漲＋報復性消費　金飾品牌業績成長30%

超驚喜！蔡依林世紀合體田馥甄　「甜菜雙女神」絕美同台驚喜飆《刻在》

「最美小龍女」李若彤本來是空姐！　本名曝光…大導演親取藝名

游淑慧酸高嘉瑜用「小米體重機」　高嘉瑜：蹭聲量跟我名字掛一起

地方熱門新聞

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

百年古宅變餐館「小小蔬房」

闖某高中女宿　黑衣人：找朋友

雲林小農村出美景　精裝農民曆6000本秒殺　

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

共機持續擾台！　湯蕙禎：強化國家認同　軍事院校教材全面檢討

台南龍崎光節─空山祭今年要售票

荷蘭美聲歌手馬丁居家檢疫不孤單

嘉義阿里山鄒族文化

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

更多熱門

相關新聞

台中綠線通車　微笑世界受注目

台中綠線通車　微笑世界受注目

台中首條捷運綠線即將通車，盤點沿線房市，就屬高鐵特區含金量最高，因高鐵特區是中部唯一擁有三鐵共構優勢區域，交通先行帶動產官界持續加碼投資，錢潮人潮同步到位，高鐵特區就是台中新都心！區域內焦點新案「微笑世界」受置產族關注，人氣買氣都很旺。

台中清水高中圖書室飄無印良品風

台中清水高中圖書室飄無印良品風

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

台南建商每坪250萬買中央公園首排地　創高雄單價次高

台南建商每坪250萬買中央公園首排地　創高雄單價次高

臺中國際花毯節十週年　新社賞花山城食宿樂遊

臺中國際花毯節十週年　新社賞花山城食宿樂遊

關鍵字：

中央公園台中打卡網美全家超商遊客中心

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面