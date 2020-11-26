公審情侶IG被灌爆　摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？

▲小情侶上Dcard控訴，只因意外入鏡網美拍攝現場，就遭PO照公審。（圖／翻攝Dcard）

記者黃君瀚／綜合報導

一對年輕情侶日前到桃園青埔「JETS嘉年華」遊樂園，遇上一名網美在摩天輪前拍照，沒想到只因入鏡短短數秒，事後慘遭發文公審「沒看到老娘在拍照？」事件傳開後，網友肉搜出網美是擁有6.1萬粉絲的「凱燕」，接著大舉留言出征；她不甘示弱一一截圖回嗆，並用300字表明立場，「我都不講話真的當我塑膠？」

本站新聞〈網美爽拍摩天輪美照5分鐘 情侶意外「露臉3秒」遭PO網公審〉報導，女網友在Dcard發文指，當天網美拍照拍很久，她和男友前後等了快5分鐘，後來她想上廁所，便請男友拿東西走過來，怎料短短數秒意外入鏡，就遭PO網公審，甚至公布長相。

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她經朋友轉告才得知，和男友入鏡一事被PO上網，影片註解是「沒看到老娘在拍照？」於是私訊要求網美刪文，沒想到網美持續在IG限時動態回嗆，「處女座被說難搞：對阿怎樣，我就機機歪歪」、「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下。」

▲經查，該網美小有名氣，美照也多次登上網路論壇。（圖／翻攝凱燕Instagram）

Dcard貼文曝光後，一下子就突破千人回應，並登上熱門首頁，網友展現肉搜功力，原來該網美是小有名氣的女模「凱燕」，IG追蹤人數達6.1萬人，照片從不吝嗇展現好身材和深邃事業線，簡介上自稱「板橋撿到槍」和「GUCCI女王」。

面對Dcard留言大軍灌爆嗆聲，凱燕在限時動態上一一截圖、強力回擊，「第一次見識到酸民的威力，真是比威力彩還有威力」、「腦袋是很好的東西，希望你們也有欸」、「人生第一次限動破1萬欸」。

此外，凱燕更寫下300字，澄清Po影片沒傷害到任何人，就莫名被轉到Dcard「智障板」，網友看到的全是女生的片面之詞，「我完全沒有講話的空間就被判了死刑」。她無奈表示，根本沒做傷天害理的事，卻要承受莫名其妙的低能言論，「如果你們在（再）用這種低俗的言論，就走法律途徑！」

▲網美針對Dcard留言強力回擊。（圖／翻攝凱燕Instagram）

以下為「凱燕」IG全文：

那些酸民想怎樣嗆我都無所謂

但嗆我朋友會不會太誇張

我都不講話真的當我塑膠？

Po了那個影片我沒傷害到任何人

也真的沒看到那女生私訊我

但我卻莫名其妙被po到

那不知道什麼智障板

那些酸民我真的不認識你們

你們看到的都是那女生的片面之詞

我完全沒有講話的空間

就被判了死刑

你們一堆人不懂事情來龍去脈

在那邊亂嗆一通

我做了什麼傷天害理的事

要承受你們這些莫名其妙的低能言論

還罵到我朋友

原po如果看我被嗆你被各種誇張

能讓你很開心的話

那你就繼續吧

如果你們在（再）用這種低俗的言論

就走法律途徑

想嗆我儘管嗆不要嗆到我朋友

太誇張的言論我都有截圖

做人剛好就好影片現在也都沒了

我就看你們想怎麼玩