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繼承家業！理工碩男「店面值幾個億」嘆難找到對象：169聯誼很吃虧

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▲男生,上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國立電機碩士男認為「繼承家業」讓他更難找到對象。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

在經濟不景氣的現在，若能「繼承家業」是許多人夢寐以求的事，然而一名男網友在網路上抱怨，自己是國立大學畢業，以前在當工程師，但現在繼承家業後，卻讓他更難找對象了。

該名男網友在Dcard發文表示，自己29歲、身高169、體重62、國立電機碩士，以前在當工程師現在繼承家業。由於高中是唸男校，大學又因唸電機，因此生活和工作上都是男多女少，更提到「別說我們矮子了，聯誼的時候更吃虧。」

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他提到，爸媽想退休於是要他回家接家裡的生意，但家裡是做「賺女人錢的生意」，就是女裝、女鞋、包包和飾品等等，以中價位為主，自己接手後有用網路幫忙賣，但高跟鞋一雙299可能大家用網路買，但2999就會去店面比較多。

▲▼ 群體,男女,大學。（圖／免費圖庫pixabay）

▲原PO高中讀男校，大學又是讀男多女少的科系。（圖／免費圖庫pixabay）

原PO表示，網友們可能會覺得「每天面對女客人應該會更有機會」，但他說，錯了，他的客人大多是40至60歲為主，因為價錢不便宜，年輕女客很少。

「我並不是沒年輕女生要，有免費的衣服包包鞋子飾品，台北市50-100坪的店面爸媽貸款也還清了。」但不論是附近店家的女店員、工廠的女工或是自家女員工，多數都是低學歷。

原PO更強調，並不是看不起她們學歷跟收入低，而是因為她們很多15歲就開始賺錢養自己，觀念差太多。更感嘆道，「交友APP更慘，身高169只是去浪費錢，都是單親媽媽留言給我，對單親媽媽我無法接受，爸媽更不可能，若以後由別的男人的小孩來繼承家中幾個億的成果，這根本不可能。」

▲網友在Dcard上發文「繼承家業讓他更難找到對象」。（圖／翻攝自臉書／Dcard）

▲網友描述自己的狀況。（圖／翻攝自Dcard粉專）

貼文一出在論壇上引發一陣熱烈討論，有網友直言「年收先講出來」、「這跟繼承家業沒關係，你自己的問題，繼續單身吧兄弟」、「除了錢之外，你還有什麼可提的？一直強調自己 169 很矮，又是在做什麼」、「169並不矮，重點是要對自己有信心」、「傻了，婆婆媽媽最有門路介紹女生（女兒）給你了」、「當然差太多！你是吃爸媽給你的，別人是靠自己打拚來的，價值觀當然不一樣」。

「雖然你一直說沒有，但明顯就是看不起低學歷還有單親阿.......」、「你先貼照片網友們才知道怎麼下藥」、「換個角度來說，你根本沒有主動出擊，文內根本都是被動阿，是男人就拿出你的 LP，主動出擊好嗎........」、「你這種就等貴婦介紹自己女兒給你就好啦~」、「請問這篇是在徵才嗎？沒人會介意主管矮不矮，在意發得出薪水而已吧！」

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