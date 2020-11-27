摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文「真的很抱歉」　po關鍵截圖再打臉

▲網美在限時動態公審情侶，反遭網友灌爆。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

近日一篇IG限時動態「沒看到老娘在拍照？」公審情侶引爆論戰，擁有6.2萬粉絲的凱燕也遭大票網友出征，眼看她狂打35段限動喊冤，當事情侶妹也發文，除了再次敘述始末外，她也高EQ直呼，「浪費社會資源，我真的很抱歉。」

情侶妹在IG限動上寫道，「先跟大家抱歉，造成大家在網路上筆戰，也請大家不要人身攻擊啦，小心被吉。這件事情很簡單，原先就是希望對方撤下我的影片而已，也沒想過單純一篇敘述當天情況的文章，會被大家關注。」

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從事發到現在，她只希望對方能像原本「公開她帳號」一樣，公開向她道歉，而那些相關文章她是可以撤下的，不走法律途徑也行，「如果我有哪邊說的不是事實，或是攻擊到妳也歡迎跟我說，如果是事實我也願意道歉。」

最後，情侶妹話鋒一轉，鄭重表示「但針對妳沒經過我的同意，散佈我的肖像影片，請妳撤下這件事，我個人認為我並沒有錯，謝謝。」

▲情侶妹發文回應。（圖／翻攝自IG）

拉回到26日，見識到酸民威力的凱燕，連發35則動態澄清聲明，直言多數網友都是從Dcard來了解整件事，但她從頭到尾都沒要公審的意思，而「麻煩妳自己克服一下」的動態也與之無關。

凱燕委屈表示，沒幫女網友打馬賽克的確不對，但也不知道會讓本尊看到，「也不能完全怪我啊！」至於對方的私訊，她更強調，真的沒有看到，事後也傳訊息道歉了，但對方堅持提告。

▲友人標記情侶檔，凱燕還轉發，再嘲諷一次。（圖／翻攝自IG）

看到凱燕的澄清，情侶妹再現身，曝光之前截到的關鍵畫面，上面是朋友標記他們情侶檔的限動，而凱燕除了轉發外，還開嘲諷說「我快笑死。」

對此，她打臉直言，「要不是那時候請A朋友先刪除，我就在妳公開的個人版上不止24小時了。」