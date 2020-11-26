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不可能道歉！摩天輪網美澄清了 「狂打35段限動」喊委屈

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▲▼ 。（圖／翻攝自凱燕IG）

▲凱燕連發35則限時動態澄清。（圖／經馬賽克處理／翻攝自凱燕IG）

網搜小組／曾筠淇、鄺郁庭報導

日前因一篇「沒看到老娘在拍照？」公審動態引發爭議的網紅，被網友肉搜出是擁有6.2萬粉絲的「凱燕」，立即遭大舉留言出征。沒想到凱燕不僅不甘示弱，一一截圖回嗆，還用300字表明立場「我都不講話真的當我塑膠？」並發35段限時動態影片澄清過程、交代來龍去脈，無奈直呼「我還能怎麼辦？」

本站新聞《公審情侶IG被灌爆　摩天輪網美身分曝光！長文嗆酸民：當我塑膠？》報導，女網友在Dcard上表示，由於「不紅的網紅」拍照拍很久，與男友前後已等了快5分鐘，一時尿急才請男友拿東西走過去，豈料也才短短幾秒鐘，就被PO限時公審，甚至連長相都被公布。

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▲▼ 。（圖／經馬賽克處理／翻攝自凱燕IG）

▲女網友表示自己遭凱燕發限時動態公審。（圖／經馬賽克處理／翻攝自凱燕IG）

女網友得知後，私訊請凱燕刪除限時，豈料對方卻在IG上回應，「處女座被說難搞：對阿怎樣，我就機機歪歪」、「如果我有什麼讓妳不舒服的地方，麻煩妳自己克服一下。」因此，Dcard貼文一曝光，立刻湧入大票留言，網友也馬上肉搜到凱燕的帳號，並灌爆嗆聲。

凱燕見識到酸民威力後，於中午11時許連發35則限時動態發表澄清聲明。她指出，多數網友都是從Dcard來了解整件事，但是她從頭到尾都沒有想要公審對方的意思，後續「麻煩妳自己克服一下」的動態，也只是因為她平時就會分享一些有趣的影片、文章，根本無意讓對方不舒服。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲凱燕表示自己已經道歉了，但對方卻打算提告。（圖／翻攝自Dcard）

影片中的她相當委屈地說，有酸民罵她沒幫女網友打馬賽克就是不對，但「『沒看到老娘在拍照』就是開玩笑」，認為世界這麼大，她也不知道會這麼湊巧讓本人看到，「也不能完全怪我啊！」至於對方有私訊，凱燕則強調真的沒看到，事後也傳訊道歉了，只是對方堅持提告，還將影片PO到Dcard，讓一些不相干的人都攻擊她，那樣才是真正的公審，「我受到的傷害比她多好幾倍！」

凱燕繼續說道，限時動態24小時就沒了，是對方自己發文再度公開，根本是雙重標準，「要我發文跟她道歉？我這邊澄清我不可能發文道歉，因為這件事情雙方都有錯，要道歉就一起道歉」，更何況，她起初只是以「分享」的心態發動態，如同對方在論壇發文，而她還因此受到很大的傷害，整個交友圈都在談論她，「到底誰才是受害者？」

至於酸民留言，凱燕表示目前都已截圖，「你們在說這些話的時候，有沒有想過聽到這些話的心情？」她會看到Dcard，也是因為朋友傳截圖，告訴她這些可以提告，但她根本沒時間一一去看，就像陌生訊息也是，她是一直到看到貼文才去找、才回的，但事情也已經發生了，「還能怎辦？」

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