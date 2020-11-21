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二手相機圓大夢！偏鄉學童用「有故事的相機」...説花蓮的故事

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▲獲得優選的3位小朋友將可獲得數位相機1台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

獲得優選的3位小朋友將可獲得數位相機1台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年度與宜蘭、花蓮數位機會中心（簡稱宜花DOC）合辦「小攝影師的三個大夢」攝影競賽--「小攝影師的三個大夢」，該計畫已邁入第七年，今年首度針對全縣中小學學生辦理攝影徵稿活動，總計徵得242件作品，是歷年投稿件數之最。

宜花DOC與上慶文化自2015年起持續爲花東學童募集二手相機，希望為偏鄉學童打造「擁有一台相機」、「參加大師教學的攝影課」，以及「舉辦一場攝影展」的三個大夢。七年期間共募得五百多台相機，也分送各級學校讓它們學習攝影、觀察周遭的生活進而愛上攝影。宜花DOC計畫主持人須文蔚教授提到，中心在募集二手相機的過程中，經常收到充滿故事的相機，感謝這些各界捐贈的愛心持續陪伴學童學習與成長。

▲獲得優選的3位小朋友將可獲得數位相機1台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

242件作品公開展覽，同時也是歷年投稿件數最多。

本年度受到疫情影響，宜花DOC透過錄製主題式線上攝影課程的方式，讓孩子在家也能在網路平台上觀看教學影片，學習攝影技巧，希望多元的主題發想，能夠讓孩子在攝影的過程中，有更多不同的視角與觀點。

花蓮縣政府自今年11月20日起至12月3日止，在吉安鄉好客藝術村舉辦年度小攝影師的三個大夢「翻轉8，攝影無設限∞」成果展，現場展出近150件攝影作品及攝影教學影片。11月20日展覽開幕，徐榛蔚縣長親臨現場鼓勵縣內的小攝影師們，縣長表示花蓮縣政府在教育政策方面，特別重視縣內學童的數位學習，期望能以數位工具翻轉教育，創造更多機會。並感謝教育網路中心、宜花DOC及所有參與的老師全力促成本次活動，讓全縣學童透過數位課程學習攝影。

本屆參與主題徵稿獲得優選的是花崗國中洪O淳同學、樂合國小陳O銘同學及豐濱國中陳O文同學，將可獲得數位相機1台，另外亦入選28位同學的作品，可獲得客製化筆記本。宜花DOC本年度拍攝包含「生活中的相框」、「樹」、「圓形」等主題教學影片，透過創意及生活化的課程內容，讓小攝影師們學習觀察生活週遭的細節，並以攝影紀錄家鄉，成果相當精彩，期待民眾在展覽期間蒞臨現場，透過小攝影師之眼，看見來自花蓮各地的美好風景。

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