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搶拍美照坐壞燈球！新北耶誕城裝置狂被毀損　觀旅局嘆：每晚都在修復

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▲「2020新北歡樂耶誕城」的「環狀線燈區」。（圖／新北觀旅局提供）

▲2020新北歡樂耶誕城的「環狀線燈區」為市府隱藏版，6樣裝置藝術深受網美們喜愛。（示意圖非本人／新北觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

太脫序！「新北歡樂耶誕城」於13日開城後，每天湧進上萬人次朝聖，不過，近日就發生民眾為了搶拍美照，不愛惜藝術品坐壞燈球事件，從站前廣場燈區的迷宮、蹺蹺板，到遠至府中燈區的藝術裝置織線、花藝也都有被破壞的痕跡。對此，新北市觀旅局表示，「每晚都在進行修復，希望大家能手下留情。」

▲新北耶誕城光球裝置被破壞。（圖／觀旅局提供）

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▲每晚熄燈後，工作人員們就得一一巡視並修復民眾的「過度熱情」，才讓燈區原本的美感繼續維持。（圖／新北觀旅局提供）

「2020新北歡樂耶誕城」一共有四大燈區及一處隱藏版燈區，其中，位於「環狀線燈區」一共有6樣裝置藝術，由於多處以光球、懸掛永生植栽上的LED燈點綴，特別受網美青睞，地上擺放多顆直徑60及40公分的大燈球，在開放僅2週後卻慘遭破壞，最高紀錄單日就壞了近20顆，每晚熄燈後，工作人員們就得一一巡視並修復民眾的「過度熱情」，才讓燈區原本的美感繼續維持。

▲新北耶誕城光球裝置被破壞。（圖／觀旅局提供）

▲從開城至今，其實每晚都在進行裝置修復，這些修復有些是因為民眾的熱情而毀損，有些是例行性查修。（圖／新北觀旅局提供）

新北觀旅局表示，從開城至今，其實每晚都在進行修復，這些修復有些是因為民眾的熱情而毀損，有些是例行性查修，加上今年耶誕城燈區範圍相當大，也難以統計維修數量，不過確實曾有過一天內就有20顆光球故障，從站前廣場燈區的迷宮、蹺蹺板，到遠至府中燈區的藝術裝置織線、花藝等，其實也都在工作人員每晚關燈後的「守備範圍」內，也希望民眾能手下留情，體諒辛苦帶給大家夢幻耶誕城的工作人員們。

▲「2020新北歡樂耶誕城」的「環狀線燈區」。（圖／新北觀旅局提供）

▲「環狀線燈區」塑膠光球相當適合美拍，近日卻傳出一天毀損20顆的慘況。（圖／新北觀旅局提供）

新北觀旅局說，能理解大家都想跟漂亮的裝置拍美照，事實上也的確發生民眾會有不小心因為碰撞或非正確的拍照姿勢，而造成燈飾或裝置發生毀損破壞的情形。依照現場維修的工作人員回報，這些被破壞的時間點其實不分日夜，有時候就是因為一個不留意而造成。此外，工作人員也的確曾看到大光球下方的電線被拉斷，被小朋友當作球滾，當下立即有提醒家長此一行為不妥，之後立即修復。

另外也發生過垂吊的燈飾被民眾綁在一起，每晚熄燈後，工作人員們就得一一巡視並修復處理民眾的「過度熱情」。主辦單位呼籲，歡迎大家來到新北耶誕城遊玩，但一定要發揮公德心，愛護公物，讓美美的燈飾與藝術裝置都能分享給所有喜歡耶誕城的人。

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