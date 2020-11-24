古墓變公園！淡水新景點「湖南勇古蹟園」12/1正式開放

▲古墓變公園！淡水滬尾「湖南勇古蹟園」今年修復完成，將在12/1開放。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／台北報導

淡水景點再加一！「滬尾湖南勇古墓」在2008年公告為市定古蹟後，終於在今（2020）年修復完成滬尾「湖南勇古蹟園」，讓百年歷史的古墓能重新面世，將於12月1日正式對外開放。

新北市立淡水古蹟博物館表示，滬尾湖南勇古蹟園位於新北市淡水區中正東路與竿蓁一街交叉口，園區內有清湖南兵勇古墓6座、觀音山石墓碑6方，碑首刻有「擢勝左營」字樣。擢勝營為清湖南勇營之一，因台灣牡丹社事件，為籌辦海防由漳州鎮總兵孫開華所招募，計分五營，勇員約2,525人。提督孫開華於1884年滬尾之役戰勝法方，成為清法戰爭的抗法名將，因而使得擢勝營聲名耀然於史。

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▲淡水滬尾「湖南勇古蹟園」今年修復完成，將在12/1開放。（圖／淡水古蹟博物館）

淡水古蹟博物館進一步說明，依內政部2004年委託中央研究院歷史語言研究所執行《台閩地區考古遺址》普查結果可知，此處為距今3500年以上的已知考古遺址「竿蓁林遺址」屬於台灣北部的「訊塘埔文化」（4500-3500B.P.），甚至更早的「大坌坑文化」晚期（5000-4500B.P.），學者曾採集到粗砂陶、細砂陶及凹石等史前遺物，見證淡水地區長久以來的文化發展。

▲滬尾湖南勇古墓已有超過百年的歷史。（圖／淡水古蹟博物館）



淡古館長柏麗梅表示，滬尾湖南勇古墓已有超過百年的歷史，今年特別向文化部爭取「再造歷史現場專案計畫－清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」，進行修復及再利用工程，把考古遺址現地保存，日後考古復原歷史後具有教育大眾功能外，其腹地也擁有回饋社會大眾的使用潛力，讓文化與發展能併存，完整傳承給下一個世代。

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