核准簽證！眼癌男童可赴日就醫　外交部：感謝日方迅速協助

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對媒體報導，高雄一名范姓男童因眼癌急需赴日就醫，以求保留僅存右眼一事，外交部27日表示，日方26日通知我方已核准范姓男童及陪同家屬的簽證。日方基於人道考量，迅速處理本案，再次展現台日間相互扶持的緊密關係及堅實友誼，且日本醫院也同意接受范姓男童住院治療。外交部對日本政府、日台交流協會提供快速協助，表示由衷感謝。

外交部指出，11月13日下午獲知范姓男童有赴日就醫的需求後，即在第一時間聯繫日台交流協會台北及高雄事務所，洽獲申辦簽證所需資訊並協助家屬準備，同時向日方說明本案的特殊需求。

接著，外交部南部辦事處也會同行政院南部聯合服務中心，陪同該男童家屬於同月16日上午前往日台交流協會高雄事務所申辦簽證。此外，外交部也請駐日本代表處洽繫日方主政機關與醫院，先瞭解住院治療須知。

外交部表示，同時感謝台日雙方主治醫師、日本慈濟分會的志工，以及全國善心人士的慷慨解囊。經匯集各界力量，促成范姓男童順利赴日就醫，充分證明台灣社會溫暖。外交部另已指示駐日本代表處與日本醫院方面保持密切聯繫，提供後續必要照顧。

至於范姓男童家屬，也對於外交部各項協助表示感謝。