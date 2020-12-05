3歲獨眼童今飛日本「小線源」治眼癌　嬤開心：他每天都好期待

記者許宥孺、黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄一名3歲大的小男童范明守，左眼因罹癌被摘除，僅存的右眼因受癌細胞影響岌岌可危，他的主治醫師在得知日本有技術可以診治後，立即告訴范童家屬，不過因醫療費用高達100多萬元，又剛好遇疫情簽證難辦，治療一度出現困難。所幸事情一曝光，各界捐款湧現，外交部也介入協助處理簽證，范童終於在今（5）日下午順利抵達機場，開心準備跟阿嬤前往日本接受治療。

▲▼范童今（5）日開心抵達機場，在阿嬤陪同下準備前往日本治療眼癌。（圖／記者許宥孺翻攝）

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年僅3歲的范明守在4個月大時就被發現兩眼都有腫瘤，當時左眼立即摘除裝義眼，右眼腫瘤則持續做各式化療與放療控制，但還是屢次復發。范明守的主治醫師廖優美與范明守的阿嬤為了他僅存的一隻眼睛不時奔波，一直到得知美國與日本有最新的「小線源」放療，出現一線生機，但現實狀況卻是醫療費就要120多萬，再加上和行政流程簽證、隔離等等都是問題。

消息曝光後，也引發各界高度關注，不僅有民眾善款捐助，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞也與高雄市議員林智鴻親自前往日本交流協會高雄事務所拜會所長加藤英次，另再加上外交部的協助下，11月27日傳出好消息，日本方面已核准簽證！大家都替范童可以赴日治療感到相當開心。

▲范童阿嬤表示非常感謝各位的善款，未來有餘款將會轉捐至其他兒童癌症相關基金會。（圖／記者許宥孺翻攝）

今（5）日是范童要出國的日子，阿嬤表示他自從知道要去日本，每天都很亢奮，雖然對於開刀這件事並不是很了解，但對坐飛機這件事卻充滿期待，每天起床都會問，「什麼時候要坐飛機」。

阿嬤再表示，真的非常感謝各界的善款，未來治療完的餘款，她將會依序轉捐給癌症兒童相關的基金會。而從范童抵達機場的畫面，看得出來他真的很開心，最後準備入境前，還多次禮貌地向身旁的叔叔阿姨們說再見。據了解，范童入境日本後與阿嬤要先檢疫14天，之後才能至醫院進行手術，順利的話月底就能順利返台。

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