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90後嫩媽拒坐月子「出院先逛街」　3天後結局慘打臉

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記者黃翊婷／綜合報導

近日大陸網友間流傳一篇90後（指1990年至1999年出生的人）媽媽坐月子的經驗文，這位媽媽小美（化名）想模仿外國人並拒絕坐月子，沒想到出院3天突然血流不止，身體極度不舒適，只好回到醫院求助。

▲嬰兒,新生兒,奶娃,示意圖,母子,母女,親情。（圖／CFP）

▲小美不聽家人、醫師勸告，堅持拒絕坐月子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關，下同）

綜合陸媒報導，小美是一名受過高等教育的女性，懷孕期間她便覺得坐月子是一種陋習，還有許多不准洗頭、洗澡等離譜要求，於是決定效仿外國人不坐月子，結果遭到全家人反對，但她堅持到底，家人擔心再反對下去會造成太大壓力，雙方這才妥協「休戰」。

幸運的是，小美的生產過程非常順利，生完隔日就出院返家，她隨即梳妝打扮一下，接著上街透透氣，結果「快活」沒多久，她就因為產後血流不止，身體極度不舒適，出院3天又住進醫院，等到出血情況穩定之後，才乖乖聽話回家坐完月子。

▲▼進補，中藥，紅棗，枸杞。（圖／CFP）

▲產後進補也不是吃越補就越好。

事實上，傳統的坐月子的確是有很多迷思，也不是每個人都適合。台北市立聯合醫院中興院區中醫師吳宛容曾在《ETtoday新聞雲》過去的報導中提到，中醫之所以特別重視坐月子，是因為為坐月子的好壞，悠關女性產後的身體健康，從臨床經驗看來，成功的產後休養，不僅有助恢復正常的生理狀況外，也有助改善懷孕前的一些婦科疾病，例如子宮內膜異位、痛經及子宮肌瘤等。

此外，產後進補也不能隨便亂補。吳宛容表示，以生化湯為例，生化湯藥方為當歸、川芎、桃仁、生甘草及炮薑等5味藥，生化湯有助排除腹部惡露，幫助身體製造新的血，但有些西醫認為服用後會大量出血，因此喝生化湯一定要由專業中醫師開立處方。

考量到產婦脾胃功能較差，尤其是在分娩後半個月內，吃過於溫補油膩的食物，反而容易讓脾胃功能受損，吳宛容建議，生產後的飲食應該重視適當營養，可選擇高蛋白的母雞湯、蒸蛋、豆製品、小麥製品等，產後藥膳可以吃粥，例如藥肉膳可幫助補血，薏仁粥、玉米粥、紅棗薏仁粥則是清淡健胃。

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