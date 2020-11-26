撿到錢去警局！癌夫載孕妻遇車禍「1屍2命」心碎離世…肇事男下場曝

▲▼罹癌男撿到3千元，載孕妻赴警局途中與超車小貨車發生碰撞，釀成1屍2命悲劇。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名罹患口腔癌的蕭姓男子2019年間回診後，意外在醫院停車場撿到3千元現金，由於急著返家照顧孕妻，他下午才載著妻子前往派出所報案，孰料，途中卻發生車禍，釀成一屍兩命的悲劇，而車禍肇事駕駛則被過失致死罪判刑11月，日前二審判決出爐！

回顧事發經過，蕭男因罹患口腔癌需定期回診，2019年6月13日上午他看診完準備返家時，在地下停車場拾獲3千元現金，他原先想赴派出所報案，但思及家中懷孕19周的24歲孕妻，決定先行返家照顧妻子，直到同日下午3時許才載著妻子要前往派出所處理這筆撿到的錢財。

不料，途中卻碰上一輛沿著蘆洲區三民路往成蘆橋方向行駛的小貨車，對方超車時沒有注意到蕭男，當場與他的機車發生碰撞，蕭男與孕妻雙雙倒地，蕭男全身多處擦挫傷，至於妻子則是頭頸部及胸腹部多處挫傷，造成肺臟、脾臟挫裂傷出血，最後因出血性休克、血氣胸死亡，腹中胎兒雖經緊急剖腹產仍不幸死產。

痛失妻兒的蕭男奔忙於處理後事，將撿到的3千元完全拋諸腦後。由於蔡姓失主察覺掉錢後便赴警局報案，蕭男2天後遭通知到案說明，他這才想起這筆失款，雖然他立即將錢交給警察，但仍被依侵占罪送辦。

檢察官開庭時，蕭男還插著鼻胃管出庭，將事情始末娓娓道來，並向蔡姓失主道歉，對方聽聞也相當難過，轉而向檢察官求情，請檢察官不要處罰蕭男。檢方最後採信蕭男說詞，給予不起訴處分。

至於超車釀禍的吳姓駕駛則被依照過失致死罪嫌起訴，案件審理期間，蕭男敵不過死神召喚離世。新北地方法院勘驗各項事證後3月16日宣判，依照過失致死罪將吳男判刑11月；案經上訴，高等法院審酌吳男與被害人家屬已經達成和解，家屬還親筆寫下，「我選擇原諒」、「希望法官不要關他」，最後給予吳男緩刑2年。全案仍可上訴。

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