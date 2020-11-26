賴清德樂當伊甸代言人　親自體驗製作手工餅乾、泡咖啡

▲副總統賴清德參訪台東「伊甸嗎哪庇護工場」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德26日赴台東參訪伊甸社會福利基金會「嗎哪（Manna）身心障礙者庇護工場」時表示，他很樂意與立委劉櫂豪一起當伊甸的代言人，希望社會上有更多愛心人士可以購買愛心禮品。

賴清德在抵達後，先聽取伊甸基金會及嗎哪庇護工場的簡報，也聽取嗎哪庇護工場身心障礙員工逐一的自我介紹；隨後，他也與庇護員工一同製作餅乾及拿鐵咖啡，體驗手工餅乾從塑型、烘烤、封口到禮盒包裝的製作過程，並學習如何打奶泡、做出完美的拿鐵咖啡。

賴清德表示，很高興跟大家一起做餅乾、泡咖啡，雖然每一個程序看起來很簡單，但實際上要做到好、做到位，不是那麼容易，這對身心障礙朋友的熟練與投入，讓他感到非常欽佩。

▼副總統賴清德參訪台東「伊甸嗎哪庇護工場」。（圖／總統府提供）



賴清德也感謝伊甸基金會成亮董事長及嗎哪庇護工場，提供一個愛心的園地，讓6位天使可以在這裡快樂地生活。他提到，伊甸基金會及庇護工場的同仁或社工人員，運用專業、耐心及愛心，針對每一位身心障礙員工的需求與專長來設計不同的工作內容，讓他們分工合作，完成整個商品，相當值得肯定。

賴清德表示，嗎哪庇護工場員工的烘焙功夫都非常棒，手巧又有細心，還可以招呼客人，有些員工已經來到這裡11個月，有些2年，有些則5年多了，「無論時間長短，都可以看到他們的自主，以及散發出來的自信與尊嚴，令人感動」。

▼副總統賴清德參訪台東「伊甸嗎哪庇護工場」。（圖／總統府提供）

