賴清德盧秀燕聯手大坑採柑橘　盧大讚賴有風度：打賭穩賺不賠

記者鄧木卿／台中報導

中職總冠軍賽日前落幕，市長盧秀燕與副總統賴清德各為地主隊加油，並且打賭誰會奪冠，最終統一獅獲勝，盧日前已兌現承諾，戴爆炸獅子頭跑行程，賴雖然贏了，13日仍來台中行銷農特產品，兩人一起到大坑採摘柑橘，賴大讚吃起來酸酸甜甜像戀愛感覺，盧也肯定賴有風度又懂農業，和賴打賭「穩賺不賠」。

▲▼賴清德盧秀燕聯手大坑採摘柑橘，盧大讚賴有風度，跟他打賭穩賺不賠。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德中午先到北屯區東山路文心蘭產銷包裝場行銷文心蘭，接著品嚐當地10家餐廳的特色風味餐，由台中副市長陳子敬陪同，接著再到大坑柑橘園，和盧秀燕一起採摘品嚐。

賴清德表示，棒球是他的最愛，行銷台灣是他的責任，他和盧市長是立法院同事，都是因為熱愛棒球才會有今天的台中行程，他不但稱讚盧說到做到，戴的獅子頭套很可愛，不斷變換造型，很有心，而且可能「早就算好了」、「打賭輸了還是贏」，因為那天天氣冷，戴頭套剛好可以保暖。

盧秀燕回應說，她與賴副總統熟識多年，先後擔任立法院厚生會會長，她深知賴副總統有風度，贏了賭注還是會來台中為農民加油、幫台中行銷，這次小小打賭目的是希望大家關注職棒及農友生計，此外，明天新社花海暨國際花毯節將展開，歡迎大家一起來台中大坑享用農特產，新社逛花卉。

兩人在果園現採現吃，賴清德大讚台中椪柑吃起來酸酸甜甜，「多了一種戀愛的味道」，盧秀燕說，台中是全國柑橘最大產地，面積近3千公頃，產量約3萬公噸，皮薄多汁且鮮甜，兩大品牌「大墩園-金選桔」、「台中好橘」，各大通路都可買到，歡迎大家購買、支持台中果農。

▲▼盧秀燕和賴清德一起到大坑採摘柑橘，盧路上碰到阿嬤時，親切的拉著手問候。

立委莊競程表示，每年11月到12月間是大坑橘子盛產季節，不但果粒大、剝皮容易、香氣濃郁，果肉更是好吃、自然甜。

陪同到大坑採摘柑橘者還有立委何欣純、張廖萬堅，市議員曾朝榮，民政局長吳世瑋、政風處長詹政曇等人。

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