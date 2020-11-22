賴清德健走「苗栗樟之細路老官道」　秋鬥遊行低調不回應

▲副總統賴清德22日走訪苗栗老官道時，面對媒體提問秋鬥遊行看法，賴低調不回應。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

副總統賴清德22 日上午在客委會主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌以及千里步道運動發起人小野的陪同下，走訪「苗栗樟之細路老官道」，希望呼籲國人注重自己的健康，並養成健康習慣；但面對媒體提問秋鬥遊行的看法時，賴低調未作出回應。

副總統賴清德致詞時指出，走訪樟之細路有一個很重要的目標，就是希望呼籲國人注重自己的健康，並養成健康習慣。根據衛生福利部國民健康署調查，目前台灣的小學生當中，4 個就有 1 個體重過重，國中生不到 4 個有 1 個過重，高中生接近 3 個有 1 個過重，而 18 歲以上的成年人，則是將近 2 個就有 1 個過重，體重過重或肥胖，容易導致免疫力降低，也就容易得到流行性感冒或武漢肺炎。

賴也強調，根據統計，台灣的平均餘命已經超過 80 歲，可是不健康的生存年數大約 8 年。換句話說，國人的一生中，平均有十分之一的時間是不健康的，例如慢性病、臥病在床等，從這些資料可見，國人比較重視後端的醫療照顧與長期照顧，不重視前端的健康促進與疾病預防。

不過，秋鬥遊行下午登場，面對媒體記者再三提問「反毒豬、反雙標、反黨國」議題的看法時，賴清德露出尷尬笑容，低調不願做出回應。

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