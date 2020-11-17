賴清德喊話僑胞　做台灣的後盾、讓中華民國在國際發光發熱

▲賴清德以錄影方式參加「109年僑務委員會議」閉幕典禮。（圖／翻攝僑委會網站）



記者蔡文鈴／綜合報導

109年僑務委員會議17日於線上閉幕，副總統賴清德下午以錄影方式參加閉幕典禮，期盼僑領能夠繼續秉持初衷，做台灣的後盾，讓中華民國台灣持續在國際上發光發熱。

賴清德於致詞時表示，2020年是充滿挑戰的一年，人類社會與生活的每個層面都受到新冠肺炎疫情的影響，目前全世界已經有超過5000萬人確診、125萬人死亡，台灣因為政府以「超前部署、審慎以對、迅速應變」的態度來積極面對，加上醫護人員站在第一線的犧牲奉獻，以及2300萬台灣人民共體時艱配合政府防疫措施，不僅讓民眾可以正常生活，也讓台灣的防疫成就備受世界的肯定。

在兩岸方面，賴清德認為對岸應呼應總統蔡英文於國慶談話所提，「正視台灣的聲音，改變處理兩岸關係的態度，共同促成兩岸的和解及和平對話，並本於相互尊重、善意理解的態度」，共同討論和平相處之道，在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話，共同來維護區域的和平與穩定。

針對經貿投資的部分，賴清德指出，政府積極解決土地、水電、人力、稅務及資金等措施，設立單一窗口提供客製化服務，鼓勵台商回台投資，也越來越受到跨國企業及台商的青睞。

此外日前微軟宣布將加碼投資台灣，成立海外最大的雲端研發中心，將帶來3千億產值及3萬個工作機會之外，賴清德提到，政府宣布「投資台灣三大方案」之後，目前台商回台投資金額已經超過1兆1千億元，並將創造9萬5千個工作機會，籲請還沒有回來投資的全球各地的僑胞、台商朋友，趕快回來投資，和政府一起來拚經濟。

賴清德認為，海外僑胞是國家重要的資產，是台灣自由民主價值的最佳代言人，更是引領台灣茁壯不可或缺的助力，非常期盼各位僑領能夠繼續秉持初衷，做台灣的後盾，讓中華民國台灣持續在國際上發光發熱。

賴清德喊話，台灣是僑胞們永遠的家，永遠為僑胞敞開大門，歡迎大家在疫情抒解之後，回國來走走看看、探訪親友，也期待在疫情結束之後，能夠在台北與各位見面。