賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞，怒問前台南市長、副總統賴清德，拿沙崙國際影城和天馬影視產業基地來呼弄台南人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局天馬電台舊址維護費，掀起市議會國民黨團怒火，書記長王家貞怒問前台南市長、副總統賴清德，說好的沙崙國際影城和天馬影視產業基地呢？用李安和魏德聖等名人來呼弄台南人，5年過去結果一場空，只有炒土地炒好炒滿。



王家貞痛批，文化局編列50萬維護天馬電台舊址，怕雜草叢生，這不是很諷刺嗎？這筆預算是要提醒台南人，賴清德市府時代對台南人的承諾都跳票嗎？天馬電台早已於2016年搬遷，賴清德曾說要打造成台灣影視產業基地，還邀請魏德聖導演實地勘查，準備將這塊地變更為創意文化專用區，賴清德當年更在臉書宣布，行政院已將台南沙崙農場951公頃規畫為國際級影城基地，還說李安也認為深具發展潛力，5過去了，高鐵特區將揭幕國際影城到哪去？民進黨執政只會騙！

李中岑遺憾表示，安南區是非常深綠的選區，當年宋楚瑜選省長時，在台南市各區都贏，只輸在安南區，但賴清德市府時代居然完全不知道鄉親需要的是甚麼，一下說要做影視基地，一下又說要做滯洪池，天馬電台這塊土地是安南區最大的國有財產土地，面積達29公頃，安南區人口不斷增加，安平區有林默娘公園，東區有巴克禮公園，為什麼安南區不能有一座既能親水，又能扶老攜幼共遊的綠草如茵、花木扶疏的地標公園，請民進黨不要再天馬行空的亂畫大餅，安南區民等一座大型公園已經等很久了。

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