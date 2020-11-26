明倫社宅租金4萬「月入13萬適用」　柯文哲：設計太豪華了

▲台北市明倫公共住宅開放申請，引發各界關注。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰、袁茵／綜合報導

台北市明倫社宅26日開放申請，但其中一個44坪的房型，租金高達4萬500元，引發網友熱議。對此，北市都發局回應，社宅租金皆以85折計算，也會依照「分期租金補貼」針對不同收入者收取租金；根據北市社宅招租網資料顯示，家庭月入13萬才需負擔4萬元房租。

明倫社宅共計380戶，第一房型264戶（14、16、20坪）、第二房型71戶（27坪）、第三房型45戶（44坪），租金大多落在9千到2萬元上下；其中，三房型最貴要價4萬500元，儘管社宅招租網顯示，家庭所得40至50%分位點、年收入140萬到158萬元、平均月薪13萬才需負擔如此高的租金，但在PTT上仍引發討論。

▲明倫社宅租金依家庭收入作分級，其中三房型最貴要價4萬500元。（圖／台北市政府都發局）

有網友好奇，如果自己或雙薪家庭月入可達13萬元，請問大家會租屋還是買房？對此，許多人紛紛表示，「房租4萬不如直接買房，住久就是自己的了」、「我會選擇去中永和找租金2萬5的，而不是住虛有其名的社宅」、「花4萬元租屋的人，真的符合社宅實驗對象嗎？」

不過，也有人持不同看法，「部分國宅出租空屋也要3萬多了」、「13萬在台北市能買幾坪？真的不用想」、「4萬房貸也買不起台北市啦，一定要北市門牌的話，只有社子有機會」、「買房子更好，但不會選在台北市」。

▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者袁茵攝）

對此，台北市長柯文哲25日出席明倫社宅招租記者會時強調，社宅首要目標就是落實居住正義，讓民眾即便買不起，也要租得起；第二是落實城市美學，功能設計不輸豪宅；第三是符合現代化智慧建築；第四，要有新的居住營運模式，希望每個社宅都能當社區好厝邊，所以會有托嬰、托幼、日照中心等設施。

柯文哲說，以前社宅沒有特別要求，但他要求任內興建的一定要拿到智慧建築、綠建築、無障礙空間及耐震等四大標章，另外現在ICT進步太快，4、5年前訂的規格，等到完工時可能已經落伍，所以為了讓智慧建築與時俱進，相關契約還特別做過設計。

針對三房型月租高於4萬一事，柯文哲也回應，他以前就嫌過這點，還規定租金不准超過3萬元，但設計太豪華了，「這個回去要檢討」。

明倫社宅開放申請日是11月26日到12月9日，目前預訂2021年1月抽籤，最快3月入住。

▼備受外界討論的三房型，有44坪。（圖／台北市政府都發局）