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北京擬制定「台灣頑固份子清單」　陸委會嗆：台灣人只會更厭惡

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者邱茀濱／綜合報導

外傳北京當局研擬制定「台獨頑固份子清單」，大陸國台辦今（25）日證實此事，並嗆說「這筆帳一定會清算」，但卻強調針對極少數人。對此，陸委會晚間回應說，這種威脅、恫嚇台灣社會的惡劣行徑，反而讓台灣人更加厭惡共產極權體制，並和世界的普世價值越離越遠。

針對「台獨頑固份子清單」，陸委會表示，近來對岸試圖威脅、恫嚇台灣社會，干擾我民主政治的運作，此惡劣行徑，不但未讓台灣人民感到絲毫的畏懼，反而更加厭惡共黨集權專制體制的無知蠻橫，和世界的普世價值愈行愈遠。

陸委會正告國台辦、煽動極端對立的陸方輿論，如果不顧台灣人民的感受，也不尊重台灣民意，一再惡意炒作此議題而傷害兩岸關係及雙方交流互動，結果必將適得其反，最終也將自食惡果。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣人民堅決拒斥中共的「一中原則」及所謂的「一國兩制台灣方案」，並強調「我們不會因為對岸施壓恫嚇而妥協，政府也將注意情勢發展，採取必要的防衛及反制作為。」

最後呼籲對岸懸崖勒馬，切勿因錯誤的政策而讓兩岸關係走向無法扭轉的不歸路。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

事實上，朱鳳蓮今在記者會上重申，極少數台獨頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆帳是一定會清算的。

她表示，清單針對的是極少數台獨頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞，「只有堅決打擊台獨分裂分子及其分裂活動，兩岸關係才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進。」

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