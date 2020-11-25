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施正屏涉「間諜罪」遭判4年　陸委會：對岸迄今未通報

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▲▼ 台灣師範大學退休副教授施正屏在大陸失蹤1年3個月。（圖／翻攝施政屏臉書）

▲ 台灣師範大學退休副教授施正屏2018年在大陸失蹤。（圖／翻攝施政屏臉書）

記者陳政錄／台北報導

前年8月在大陸失蹤的台師大退休教授施正屏，今遭國台辦證實，他因「間諜罪」，被判有期徒刑四年。對此，陸委會表達嚴厲譴責，稱陸方刻意汙名化兩岸正常學術交流，將台灣人民羅織入罪，且迄今未向我方通報，導致施教授家屬也未能前往探視。

陸委會指出，針對本案，我方已多次透過管道要求陸方應儘速對外說明案情，向我方進行限制人身自由通報，也應維護其司法權益保障，並為家屬赴陸探視提供便利。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日證實施正屏已因間諜罪，遭判四年有期徒刑。（圖／記者魏有德攝）

但陸委會說，從案發迄今，陸方並未向我方通報，施教授家屬也未能前往探視，抨擊陸方所謂充分保障施教授的各項訴訟權利等說法，顯然只是掩飾其劣行之片面之詞，漠視施教授的基本人權。

據了解，去年8月在大陸失蹤，熟悉他的人士透露，施正屏當時被關押在北京；今年10月，大陸《央視》節目《焦點訪談》播出台灣間諜竊密案專題報導，指稱施正屏打著兩岸學術交流的旗號，於2005年到2018年以學者身分，到大陸蒐集情報。

該節目稱，施正屏先後向台灣情報人員介紹多名大陸涉台工作部門人員，領取間諜經費達新台幣160萬元。節目還播出施正屏自述「認罪」畫面，他表示，台灣國安局人員周德益（真名為周勝裕）要求多蒐集北京、上海社科院等較高層級的資料。

▲▼台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

▲大陸央視10月播出台諜竊密案專題報導。（圖／翻攝微博）

11月25日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮證實，施正屏因間諜罪，經安徽省馬鞍山市法院審理，昨天被判處有期徒刑四年，剝奪政治權利兩年，並處沒收財產人民幣兩萬元。

陸委會聲明稱，關於陸方惡意炒作、對台灣從事兩岸學術交流人士，動輒以間諜罪名義濫抓，並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，現判處施正屏有期徒刑4年，是其對台灣人民恫嚇、政治操作之延續；對於陸方刻意污名化兩岸正常學術交流，恫嚇台灣人民的粗劣行徑，嚴重破壞兩岸關係，本會予以嚴厲譴責。

陸委會也強調，有關施正屏及其他相關個案，本會自事發後即與家屬方面保持聯繫，並尊重家屬意願，後續政府也會繼續掌握各案件進展，並提供家屬必要之協助。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正11月19日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

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