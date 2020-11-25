阿公載孫女上課　回家驚見1歲孫吊窗簾繩斷氣亡

▲朱阿公返家時，即見幼孫遭窗簾繩繞頸窒息，已經沒了氣息。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市三民區一名60歲的朱姓阿公今年3月間載著就讀國中的孫女外出上學，不料返家後卻意外發現，年僅1歲9個月大的孫子頸部遭窗簾繩纏繞，已經沒了氣息，經緊急送往醫院搶救後仍宣告不治。高雄地檢署日前偵結，認定朱阿公疏於照料，才會釀成這起憾事，但考量事後阿公情緒悲痛，且已深切悔悟，因此處以緩起訴1年。

檢方調查，因兒子工作繁忙，因此平時將2個孩子託付給朱阿公照料；今年3月23日清晨6時許，朱阿公打點好家務後，騎著機車載就讀國中的孫女前往學校上課，獨留年僅1歲9個月大的小孫子在家。

豈料幼孫趁著家中無人照料之際，爬上家中窗戶遊玩，頸部不慎遭窗簾繩纏繞，待朱阿公約20多分鐘後返家時，一開門即見小孫子身軀垂軟、掛在窗前，且頸部還被窗簾繩緊緊纏繞窒息，已經沒有意識；阿公見狀急忙解開繩索將孫子救下，並送往醫院搶救，無奈其左右頸動脈及呼吸道受到壓迫、窒息，經搶救後仍是回天乏術，宣告死亡。

事後檢方介入偵辦，認定朱阿公將幼孫獨留在家，確實於照料上有疏失，進而釀成無法挽回之悲劇，涉犯過失致死罪；但考量阿公事後悔痛萬分，因此依法處以緩起訴1年，但應提供120小時義務勞務，並參加法治教育2場。

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