吳怡玎高雄辦事處被盯上？鄰：早上9點有人找...沒開門辦公反常

記者黃子倩／高雄報導

國民黨不分區立委吳怡玎今（25）日在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時，自爆住家遭調查局搜索，而且調查局帶隊要搜索的對象是她的妹妹，《ETtoday新聞雲》記者中午趕到吳怡玎高雄的辦事處，隔壁鄰居表示，約早上9點多，就有人來按門鈴，問說隔壁（辦事處）是否有人住，她回答有，但不確定對方是否是調查局人員。

▲國民黨不分區立委吳怡玎在高雄的辦事處，鐵門拉下無人應門。（圖／記者黃子倩攝）

▲國民黨不分區立委吳怡玎的嬸婆表示，已經很久沒有看到她回來。（圖／記者黃子倩攝）

而服務處就在隔壁幾戶的當地里長則表示，平常吳怡玎的辦事處約9點多就會開門，但今天不知道為何拉下鐵門，另一名鄰居則表示，吳怡玎的妹妹已經很久不住在這裡，長年居住在日本，就連吳怡玎本人也很少出現在高雄辦事處。

▲國民黨不分區立委吳怡玎在鳥松區的老家，門口還貼著高票當選的敬賀單。（圖／記者黃子倩攝）

而吳怡玎位在高雄鳥松區的老家，記者上門詢問時，也只有她的嬸婆一人在家，面對記者詢問，她表示年輕人當選立委後一直都在台北，已經很久沒有回來，也不清楚調查局的人有派人搜索住家。據了解，此案疑與康友掏空案有關，但吳怡玎本人沒有詳細說明。

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