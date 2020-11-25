中鋼運通主任柴山秘境墜崖亡...姊忍悲向搜救人員致謝　將解剖查死因

▲中鋼運通安全衛生室主任獨爬柴山失蹤遺體尋獲，檢察官隔日相驗。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、許力方、洪靖宜、吳世龍／高雄報導

中鋼通運安全衛生室63歲傅姓主任失蹤8天，17日下午在西子灣聚餐後，獨自從中山大學旁小路進入柴山，搜救隊24日上午終於在觀海崖下方發現遺體，不幸摔落100公尺岩壁，臉朝下已經面目全非，全身多處骨折，死亡多時，家屬忍痛趕上山認屍，隔日報請檢察官相驗。檢察官經過將近1個小時的相驗，現場開了臨時偵查庭後，認為死者外表傷勢不足以致命，需進一步釐清死因，將會擇日通知家屬進行解剖。

▲中鋼運通主任失蹤。（圖／翻攝臉書柴山志工奉茶隊）

回顧這起事件，傅姓主任失蹤後第8天，高雄市消防隊持續出動搜救隊前往柴山高處搜索，軍方、民間救難團體也加入搜救，24日上午11時許，搜救人員爬過鐘乳石山洞，崎嶇小路中踩過落石，終於在秘境「觀海崖」正下方100多公尺處發現傅姓男子，不斷喊著「阿伯，我們要請你回家！」但他已經完全沒有動靜，趴在岩壁上，面目全非、身上多處瘀青，右腿有粉碎性骨折，已死亡多日。

▲中鋼運通主任失蹤，隔八天遺體被尋獲。（圖／記者黃子倩翻攝）

傅的姊姊得知噩耗當場淚崩，向搜救人員鞠躬道謝，哭著說「謝謝大家，非常謝謝，我們感恩不盡，你們的辛苦，我們也很心疼…」她悲傷地說，因為沒有把弟弟照顧好，承受這樣的責難，每一份力量他們都很感激，將帶著弟弟回家。如今事隔一天，檢察官相驗時，認為死者外表傷勢雖然嚴重，但不足以致命，確定將擇日通知家屬解剖釐清死因，家屬雖然不捨，但仍願意配合。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

相關新聞：

快訊／找到了！中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天 曝屍峭壁

「阿伯，要請你回家」中鋼主任墜崖毀容趴8天 姊認屍淚別帶他走