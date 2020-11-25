北市版囤房稅通過一讀　按現值課1.5%「1年後恢復3.6%」





▲台北市政府、邱威傑、陳建銘皆提出囤房稅修正案，前者卡在大會，25日終於通過，將付法規委員會討論。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市囤房稅自2014年起，依持有非自住房屋戶數採2.4％、3.6％差別稅率課徵，台北市政府後來提出修正案，若房屋起造人在1年內未售出者，按現值1.5％課稅，1年後恢復3.6％課稅，但比現行版本年限縮短1年；日前台北市議員「呱吉」邱威傑與台北市議員陳建銘提出的2種版本皆已通過，北市府案子卻卡在大會，直至25日下午終於順利通過，付法規委員會討論。

根據目前的《台北市房屋稅徵收自治條例》規定，房屋起造人持有待銷售之住家用房屋，於起課房屋稅3年內未出售者，按現值1.5%課徵，3年後恢復3.6%課徵。

邱威傑日前提案修正，要將年限改為1年半內未出售者，課徵2.4％房屋稅，之後恢復課3.6%稅；而陳建銘則提案，要刪除起造建商的優惠稅率，直接課3.6％稅率。台北市政府也提出修正案，改為房屋起造人1年內未售出者，按現值課1.5％稅，1年後恢復3.6％課徵。

邱威傑與陳建銘的版本皆順利一讀，並進入法規委員會；北市府提出的修正案版本，先前已歷經多次暫擱，原本恐再度卡關，使25日北市議會大會吵成一團，最後議長陳錦祥裁示，案子付法規委員會討論，待三案合併討論，修改為最合適的版本。

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