走到捷運站只要6分鐘！北市社宅26日開放申請　380戶資格、租金一次看

▲台北市長柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任內第一個從無到有的社宅「明倫社會住宅」將於26日開放受理民眾申請，共計380戶；該社宅距離台北捷運圓山站，步行僅需花6分鐘，交通相當便利，且周遭生活機能舒適，鄰近花博公園，符合資格的民眾可把握機會，備妥資料後上網登記申請。

關於此次開放招租的明倫社宅，位於台北市大同區承德路三段285號，距離台北捷運淡水信義線的捷運圓山站，步行僅須6分鐘，交通相當便利，周遭生活機能便利、舒適，且臨接花博公園，休閒活動空間充裕。

▲明倫社宅招租資訊。（圖／台北市政府都發局提供，以下皆同）

台北市都市發展局指出，本次明倫社宅共計380戶，一房型264戶，二房型71戶，三房型45戶，提供台北市一般市民及青年創新回饋戶、在地區里、原住民、低收入戶、其他特殊情形身分戶，以及未設籍本市，但在本市就學就業者申租；以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，並由社會局依評定分數排定配租順序；其餘各身分別則採抽籤制。

都發局表示，為回饋在地居民及就業者，社宅保留約計30%供連續設籍在地區里滿1年以上，或設籍北市於在大同區有就業事實民眾申租，其中在大同區保安里設籍連續滿1年以上，即可再加1支籤，不過設籍時間是以申請日當日往前推算列計。

關於社宅租金含管理費部分，都發局提到，以定價85折來訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。本次申請採臨櫃、郵寄及網路等多元管道方式受理，有意申請民眾可於11月26日上午9時起，至12月9日下午5時止，親送或掛號郵寄申請書至該局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓），或上台北市社會住宅招租網線上填寫申請書表及上傳相關文件，如要索取申請書，請至該局網站最新消息下載或至該局中區辦公室（台北市南京東路3段168號18樓）索取。

都發局提醒，申請期間線上申請系統為24小時開放使用，且現場申請人潮預計眾多，為避免申請人現場久候，建議民眾多利用線上申請，省時又便利。相關招租訊息可電洽台北市政府都市發展局，電話為02-27772186，分機為2745～2756，及都市發展局網站查詢。

另外，都發局表示，為讓民眾更了解明倫社宅室內格局及環境，規劃於11月28日、12月4日、12月5日共計3天開放現場參觀，開放時間為上午9時至12時、下午1時至4時，為免民眾為看屋於現場久候，規劃採限量預約或現場等候看屋2種。民眾可經由網路或電話預約登記看屋日期及時間，預約看屋時段為開放現場參觀3日的上午9、10、11時、下午1、2、3時整，共計6個時段。

都發局提到，開放線上預約參觀社宅時間為11月26日上午9時起，至參觀前一日下午3時止，可至預約網址登記，或是撥打預約電話02-27772186，分機2745～2756。另未能預約欲至現場等候者，請於開放參觀日上午9時至11時、下午1時至3時止至現場登記並領取號碼牌等候看屋，時段為上午9點半、10點半、11點半、下午1點半、2點半、3點半，共計6個時段。

《明倫社宅申請資格條件》（均以申請日當日檢核）：

1、年滿20歲。

2、在北市設有戶籍，或未在北市設籍，但在北市就學、就業。但以住宅法第4條所訂特殊身分提出申請者須在北市設籍。

3、人口數符合本案社宅各房型人口數規定，但申請人申請時，其本人或同戶籍配偶持醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者，胎兒視為1口。

4、家庭成員均無位於北市、新北市、基隆市或桃園市之自有住宅。

5、家庭年收入在50%分位點以下（即158萬元以下），且總額分配於全家人口平均每人每月5萬9518元以下；另已於戶政事務所完成註記之同性伴侶可視為家庭成員。

歡迎符合上述條件之民眾，於申請期間內踴躍提出。

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