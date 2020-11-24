柯文哲列「最欣賞六都市長」民調第3名　北市：持續精進的參考依據

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

「台灣民意基金會」24日發布11月全國民調報告，其中在「台灣人最欣賞的六都市長」方面，台北市長柯文哲位居第3名，而第1名則是新北市長侯友宜。對此，台北市政府副發言人林珍羽回應，從民調上可見無論欣賞與否，柯文哲排名皆於前段班，可見北市各項客觀指標是備受百姓關注與重視。

根據「台灣民意基金會」24日發布的民調數據顯示，在「台灣人最欣賞的六都市長」部分，第一名至第六名依序為侯友宜（35％）、桃園市長鄭文燦（19.9％）、台北市長柯文哲（16.8％）、高雄市長陳其邁（9.6％）、台中市長盧秀燕（8.1％）、台南市長黃偉哲（2％）。

不過，在「台灣人最不欣賞的現任六都市長」部分，第一名為高雄市長陳其邁（25.5％），第二名為台北市長柯文哲（24.2％），第三名為台中市長盧秀燕（17.6％），第四名為台南市長黃偉哲（8.5％），第五名為桃園市長鄭文燦（2.6％），新北市長侯友宜則是最後一名（1.8％），19.8％受調者沒意見、不知道或拒答。

針對台灣民意基金會最新民調，林珍羽表示，從民調上可以看得出來無論欣賞與否，柯文哲排名皆於前段班，由此可見在六都表現上，台北市各項客觀指標是備受百姓關注及重視的，感謝台灣民意基金會提供民調結果，相信透過第三方的民意基礎上，民調結果能成為未來台北市在城市治理上的借鏡與持續精進的參考依據。

此民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在11月16、17日以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本 1070人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。

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