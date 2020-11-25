《天才小釣手》日本漫畫家矢口高雄癌逝　享壽81歲

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情已逼近失控局面！即便政府宣布從24日起調升首都圈防疫層級至第2階段，感染情勢仍持續不斷延燒，單日新增病例逼近400起，各地學校、教會、補習班、陸軍部隊、療養院、三溫暖、酒店、職場、各種親友聚會如同野火燒燎原般，從零星的群聚感染演變成大規模感染，在疫情快速傳播下，感染途徑演變成「N次傳播」，使防疫當局逐漸難以掌握。