法檢對立最高潮！南韓法務部長首次令檢察總長「停職」：褻瀆職權

▲南韓法務部長秋美愛(左)宣布勒令檢察總長尹錫悅(右)停職。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓法檢對立正式迎來憲政史上最嚴重的危機！法務部長秋美愛（추미애）於昨（24）日閃電召開記者會，以洩漏情資、妨礙偵察、與媒體高層進行不當會面、涉及政治不中立等6大理由勒令將檢察總長尹錫悅（윤석열）宣布停職並予以懲戒，其職務將暫時由次長檢察官趙南寬（조남관）代理，對此總統文在寅尚未表態，而尹錫悅則強調自己恪守檢方政治中立，表示將會以法律抗爭到底。

根據《韓聯社》報導，秋美愛今年1月上任後便大動作撤換檢方高層，正面迎擊由文在寅任命的檢察總長尹錫悅。

10月尹錫悅的家人涉及基金管理公司LIME（라임）基金詐騙案，以及其妻子金健姬（김건희，音譯）公司舉辦展覽會時疑似收取鉅額贊助金，數宗案件尹錫悅皆親自指揮調查，遭到秋美愛質疑濫用偵察指揮權，要求交出指揮調查權，尹錫悅不服表示，「檢察總長並非法務部長的部下，而是專為國民服務。」

秋美愛25日下午召開記者會要求將尹錫悅停職處分，並予以懲戒，為南韓建政以來首次檢察總長遭法務部長停職。

秋美愛在記者會上指出，尹錫悅2018年1月任職首爾中央地方檢察長時，私自與《中央日報》、《JTBC》會長洪錫炫（홍석현）進行不當接觸；曾私下指揮調查、蒐集審理前法務部長曹國（조국）案件法官的個人情資；在媒體Channel A事件涉及妨礙偵察；並曾數度暗示卸任檢察總長後可能投入總統大選，而其在下屆大選民調中更登上熱門人選之一。

報導指出，尹錫悅可能於今（25）日向首爾行政法院提出行政訴訟，指控秋美愛違法、且不合理的停職處分，要求直到相關訴訟結果出爐前暫時停止秋美愛的處分效力。

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